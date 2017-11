Previa de Ferrari en el Gran Premio de Brasil: Ya no queda nada por el que luchar

Google Plus

Fuente: Clive Rose/Getty Images

Ya no queda más remedio que centrarse en la temporada que viene. Ya no hay nada por el que arriesgar. La Scuderia Ferrari ha visto como en este último mes le arrebataban primero el mundial por equipos y más tarde el de pilotos. El balance general de la temporada no ha sido para nada malo pero su final ha decepcionado. Por ello, los italianos han terminado tocados.

Además, aterrizamos en Interlagos, Brasil con las últimas declraciones explosivas de Sergio Marchionne. El CEO de Ferrai ha amenzado con salir del 'Gran Circo' si las propuestas de la F1 de 2021 siguen en pie. Solo queda tomarse estas dos últimas carreras como trámite y aprovecharlas para desarrollar el coche de la próxima temporada. Brasil parece un buen escenario para los intereses italianos ya que su aeordinámica parece la mejor- junto la de Red Bull.



Sebastian Vettel

Tras haber luchado de tú a tú contra Lewis Hamilton y su Mercedes, Sebastian Vettel puede estar orgulloso de su temporada. Sin embargo, errores propios le han impedido aguantar el pulso hasta la última cita de la temporada. No obstante, el alemán se niega a quedarse de brazos cruzados y espera volver a la senda del triunfo esta misma temporada.

"Obviamente el tiempo pasa y eso ayuda. México fue una gran decepción, pero aquí es una carrera diferente y un nuevo desafío al que miramos. Para estos dos últimos Grandes Premios, queremos hacer todo realmente bien como equipo y disfrutar los fines de semana. No nos detenemos en el desarrollo del coche y este año lo hemos mejorado para darnos alguna ventaja también para el futuro. El desarrollo es un proceso continuo y ya que la normativa no cambia demasiado, hay muchas cosas que podemos aprender de esta temporada y llevarlas al próximo año".

"Me gusta mucho esta pista, aunque no demasiado el hecho de que cambien los pianos cada año, pero no es mi decisión. Sin embargo, en general, es un lugar genial y tengo ganas de correr aquí", finalizó.

@ScuderiaFerrari

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen regresa a la pista donde se convirtió campeón del mundo en 2007, justamente con un Ferrari a sus mandos. Es último campeonato ganado por Ferrari en F1, una sequía que tendrá que esperar como mínimo un año más para terminarse.

El piloto finés admite que es un circuito que le trae grandes recuerdos y que le gusta. Por este motivo, el 'hombre de hielo' solo piensa en ganar y dar una alegría a sus aficionados.

"Interlagos es una pista genial, una corta, con no demasiadas curvas. Correr aquí es bastante complicado y normalmente ocurren muchas cosas. He tenido algunas carreras buenas y algunas malas, pero siempre ha sido muy interesante. El tiempo puede cambiar muy rápido y, en la pista, todos estamos muy cerca debido al corto tiempo de vuelta. Aunque ambos campeonatos ya están decididos, nuestro objetivo sigue siendo el mismo, como en cualquier otra carrera, estamos aquí para luchar por la victoria y hacerlo lo mejor que podamos. Luego al final de la temporada ya veremos dónde acabamos" expresó.