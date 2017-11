Carey asegura una buena F1: "Queremos que todos los equipos tengan una oportunidad"

Carey, México 2017 / Fuente: Clive Rose/Getty Images Europe

Si por algo se le llama “Gran Circo” a la Fórmula 1 es por su gran capacidad de cambio a las normas. Constantemente éstas se modifican para ver cuáles pueden ayudar a mejorar el espectáculo; o simplemente porque los de arriba se aburren de las normas presentes.

Sin embargo, los nuevos jefes de la máxima categoría de las cuatro ruedas, Liberty Media; parecen interesarse de pleno por el espectáculo y por la emoción de los grandes premios. Ya se anunciaron hace escasas semanas los nuevos motores para 2021; cosa que a Ferrari no le gustó nada, amenazando con dejar la categoría.

Por ello, el CEO de Liberty, Chase Carey, no cree que discrepen tanto con los italianos. "En realidad no creo que tengamos una vista diferente a Ferrari. No estoy intentando desprestigiar a la NASCAR, pero no planeamos ser la NASCAR tampoco", declaraba hacia motorsport.com

El máximo mandatario no quiere una categoría como la citada de América, con coches iguales cuya única diferencia sea el piloto. Carey afirma que si por algo se distingue la F1 es por tener la tecnología más avanzada.

"No queremos estandarizar los coches. No queremos 20 coches idénticos rodando en el circuito, y que la única diferencia sea el piloto. La F1 es única, y combina el deporte competitivo con la tecnología más avanzada. Queremos que los equipos tengan la habilidad de hacer lo que hacen creando coches que son únicos para ellos, motores únicos para ellos, carrocerías únicas para ellos", incluía.

Respecto a las supuestas limitaciones económicas que puedan surgir de cara al futuro, Carey quiere que el éxito de un equipo dependa en cómo gaste los recursos disponibles. "Pero queremos que el éxito dependa de cómo de bien gastes tus recursos dentro de algunas limitaciones, frente a cuánto puedes gastar. Pienso que es más saludable para el deporte. Y luego aquellos que puedan desarrollar las tecnologías, desarrollar las capacidades que son mejores que otras, les permitirá tener éxito", continuaba.

Los nuevos jefes, por tanto, quieren que el deporte siga con la misma competitividad y emoción, pero también desean que los equipos pequeños tengan sus oportunidades y no estén tan relegados a un segundo plano.

"Queremos que los equipos compitan para ganar, pero queremos que todos los equipos tengan una oportunidad. Nunca va a ser igual, va a haber favoritos que evolucionen, queremos que los equipos sientan que todos están en una oportunidad de luchar", afirmaba.

"Los deportes son construidos de lo inesperado, y queremos un deporte que pueda ser inesperado. Si alguien gana cada carrera, cada semana, al final, el deporte va a sufrir. Necesitas competición, necesitas lo desconocido, necesitas grandes finales, necesitas grandes dramas. Tenemos que crear esto.”

"Eso atrae más fondos, y de manera realista eso beneficia a todos los equipos en el deporte. Nuestra primera prioridad es hacer este deporte mucho mejor para nosotros y los equipos existentes en él", finalizó.