Fernando Alonso: "No hay nada sobre Le Mans y Toyota"

Fuente: Clive Rose/Getty Images

No ha sido el mejor viernes para Fernando Alonso de este 2017. De nuevo los habituales contratiempos mecánicos en su bólido le han impedido al asturiano rodar con el MCL-32 durante la jornada de entrenamientos libres del día de hoy.

El bicampeón español ha hablado primero de la dificultad que ha supuesto para él competir en estas dos primeras sesiones del Gran Premio: "Ha sido un poco más difícil de lo que me esperaba, ya que hemos tenido problemas en la suspensión durante los Libres 1, y en los Libres 2 con la presión del aceite y la gasolina, y los ingenieros tuvieron que retocar el coche" aseguró Alonso, que a pesar de los problemas, considera que están preparados para competir el sábado: "Perdimos unos minutos importantes, pero intentamos ajustar el plan de trabajo e intentamos hacer aquello que era prioritario. Creo que tenemos más velocidad, estamos preparados para mañana".

Sobre pasar a la Q3, es cauto en sus previsiones aunque cree que la lluvia podría ayudar a conseguir el objetivo de clasificar entre los diez primeros: "Las posibilidades dependerán en buena parte del tiempo. Hay muchos candidatos que optan a clasificarse para la Q3. Si estamos en ella será por los pelos, así que será muy difícil. Si llueve se abre alguna ventana e incluso podríamos tener alguna posibilidad".

Por último, Fernando Alonso ha sido preguntado por su posible participación en las 24 horas de Le Mans, algo casi inevitable sabiendo de antemano que correrá en las 24 horas de Daytona,ya que los rumores del paddock indicaban un posible acuerdo con Toyota de cara a 2018. Fernando lo ha desmentido al momento: "No ha pasado nada de ayer a hoy, porque todavía sigo aquí. Ayer dije que podíamos ver si es una posibilidad o no, pero no hay nada" sentenció