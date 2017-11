Lewis Hamilton ayudaría a Valtteri Bottas si Mercedes se lo pide

Fuente: Clive Rose/Getty Images

Lewis Hamilton ganó su cuarto campeonato del mundo hace dos semanas en el Gran Premio de México, pero su mentalidad no ha cambiado. El piloto estrella de Mercedes afronta la carrera en el mítico circuito de Interlagos con las mismas ganas y determinación de siempre, pero admite que, si su equipo le pide que ayuda su compañero de equipo, Valtteri Bottas, el inglés lo hará.

El inglés ha contado a la web oficial de la Fórmula 1 que: “Nada ha cambiado. Todavía quedan dos carreras. Mi mentalidad es la misma, no sería normal que ahora levantase el pie. Es el mejor momento posible para apretar más, porque puedo hacerlo y hay dos victorias al alcance”, ha expresado el inglés.

Lewis Hamilton después de ganar su 4º mundial en México. Fuente: Mark Thompson/Getty Images

El piloto de Mercedes es muy ambicioso y, aunque ya haya sentenciado el título, quiere ganar más carreras: “Me encanta correr y este año he descubierto un nuevo amor por las carreras. Las luchas en las que he estado esta temporada hacen que te involucres más. Puede que suene extraño, pero cuando ganas el Campeonato no respiras aliviado. No cambia nada de nada. Suena bien escuchar ‘Lewis Hamilton, cuatro veces campeón del mundo’, pero sigo siendo un piloto”, ha seguido contando Hamilton.

Pero aunque el campeonato ya está decidido, aún quedan cosas por concretar en la clasificación. Valtteri Bottas todavía puede ganarle a Sebastian Vettel la segunda posición, y Hamilton admite que, si el equipo se lo pide, ayudará a Bottas: “No creo que nos lo pidan. Valtteri quiere conseguirlo por méritos propios, porque ha trabajado muy duro todo el año y está más concentrado que nunca. Sé que quiere conseguirlo por su cuenta, pero si el equipo me lo pide, por supuesto -que le ayudaré-. Como he dicho, mi mentalidad es la de ir a por la victoria en estas dos carreras. No me han dicho lo contrario”, ha concluido.