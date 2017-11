Lewis Hamilton ve posible igualar las 91 victorias de Michael Schumacher

Google Plus

Fuente: Getty Images

Tras ganar su cuarto campeonato, el tercero en cuatro años, Lewis Hamilton está dispuesto a marcarse nuevos retos e intentar igualar las 91 victorias del mítico piloto de Ferrari, Micheal Schumacher podría ser uno de ellos. El inglés nos abe cuantos años más competirá en la categoría reina, pero si siguiera ve posible acercarse al Kaiser.

Lewis Hamilton ahora mismo tiene 62 victorias en su bolsillo, 2 menos que las que logró Schumacher en el mismo periodo de tiempo. Al inglés le quedarían 30 victorias por conseguir, y aunque no sabe que dictará el futuro, cree que lo podría conseguir: “Depende, realmente. Creo que puedo continuar ganando por mucho, mucho tiempo”, ha contado a Motorsport.com

Todo dependerá de sí en el futuro Hamilton sigue estando en un equipo puntero y luchando por victorias: “Imagino que al final depende de si continúas en la lucha. Por supuesto que estoy ahí todavía. No tengo aún el deseo de alcanzar a Michael, aunque estoy más cerca de lo que nunca he estado. Creo que antes lo veía muy lejos el lograr 91 victorias. Todavía hay un largo camino por recorrer, pero no es imposible pensar que podría acercarme en algún momento”, ha seguido contando el inglés.

Hmailtn durante el GP de México. Fuente: Getty Images

No obstante, el piloto inglés está muy agradecido por todo lo que ha logrado hasta la fecha: “Mi objetivo era llegar a la F1, luego ganar un campeonato. Gané uno y estuvo agradecido por lo que tenía. Por supuesto, puede ir de una cosa a otra, pero tienes que estar agradecido de haber logrado cada una. Mucha gente ni siquiera tiene un título, por lo que agradezco tenerlo. Luego logré el segundo y tuve el mismo pensamiento, luego el tercero... ahora tengo el cuarto y pienso lo mismo. Creo que puedo ganar más títulos”, ha explicado el vigente campeón del mundo.

Lewis Hamilton ya ha conseguido su lugar en la historia del deporte, algo con lo que siempre había soñado: “Mi objetivo nunca ha sido alcanzar a Michael. Siempre quise hacer algo similar a Ayrton, ahora estoy por encima. Obviamente, estoy muy agradecido estar ahí entre los más grandes. No solo entre ellos, sino por delante de algunos con cuatro títulos y con las pole position. Eso es algo de lo que estoy muy orgulloso. Aún tengo al menos un año más, quizás más, y planeo ganar más carreras”, ha terminado explicando el inglés.