Carlos Sainz: "No vamos a probar nada de 2018, el equipo está centrado en las dos últimas carreras"

Estados Unidos fue la carrera perfecta para Carlos Sainz. Debutar y besar el santo colocando el Renault entre los diez primeros. En México sufrió una avería y paró por precaución, y ahora en Interlagos ha sido decimoquinto en la primera sesión y undécimo, en la segunda sesión, solo a tres décimas de su compañero de equipo Nico Hülkenberg.

Carlos explicó los motivos que le dejaron rezagado en la tabla de la primera sesión de entrenamientos libres: "Definitivamente en los Libres 1 estuvimos faltos de ritmo, pero al final creo que encontramos las razones y las soluciones a los problemas. En los segundos estuvimos donde esperabamos. Hicimos bastante progreso a lo largo del día, y eso fue positivo, ya que probamos nuevas cosas, sobre todo por mi parte, probamos diferentes setups que me hagan acostumbrarme al coche y aprender de él".

A pesar de que superó a Hülkenberg en la primera tanda de entrenamientos, Sainz considera que hasta que no se siente en el coche durante los test de pretemporada de 2018 no se habrá adaptado por completo al Renault: "Tener días limpios como el de hoy ayudan mucho a aprender del coche. Es obvio que cambian las condiciones de los Libres 1 a las condiciones de los segundos, por lo que no es un test claro pero si que es una dirección clara a seguir. Pero hasta que tenga un día de test propio de invierno, es bastante imposible no tener el 100% de velocidad".

El motor de Brandon Hartley, estrenado recientemente y que era objeto de sanción para este Gran Premio, se rompió en los Libres 1.Sainz reconoció que en Renault tomaron precacuiones tanto con su monoplaza como con el de Hülkenberg. Y en cuanto a 2018, ha sido rotundo al decir que ahora no probarán nada de cara a la próxima temporada: "No vamos a probar nada de 2018. El equipo está centrado en estas dos ultimas carreras. Sabemos que podemos mejorar mucho el coche que tenemos haciendo varias cosas y ese es el objetivo" sentenció.