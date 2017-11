Carrera del GP de Brasil 2017 en vivo y en directo online

Google Plus

Foto: Renault F1

Sainz salió a comentar la jugada: "Es una acusación muy grave que me diga -Massa- que estorbó a propósito. Él podría haberse quitado de en medio antes de la curva 4. Tuve que hacer la vuelta detrás de él, me bloqueó y perdí tiempo. Luego empezó a quejarse hablando de ayer. No tiene sentido" sentenció Carlos.

Fernando Alonso ha terminado en séptima posición, logrando igualar su mejor resultado en clasificación este año, cuando lo hizo en Hungría. Por su parte, Carlos Sainz finalizó noveno, justo por detrás de sucompañero Hülkenberg. El madrileño tendrá que esforzarse mañana en la salida para ganarle la posición.

Bottas superó in extremis a Vettel por 38 milésimas, lo que le ha permitido lograr la tercera pole de su carrera deportiva. Räikkönen cerraría el top 3 a dos décimas del finlandés. Red Bull, con Verstappen (4º) y Ricciardo (5º), aguantó el tipo pero sigue algo lejos de los dos equipos punteros.

Foto: McLaren F1

Fernando Alonso: "Ha sido un poco más difícil de lo que me esperaba, ya que hemos tenido problemas en la suspensión durante los Libres 1, y en los Libres 2 con la presión del aceite y la gasolina, y los ingenieros tuvieron que retocar el coche".

Lewis Hamilton volvió a liderar la segunda sesión seguido también de su compañero Valtteri Bottas. Los dos Red Bull mostraban sus dientes. La segunda tanda transcurrió sin muchas novedades, excepto que Giovinazzi se dejó ver por la pista. El McLaren de Alonso sufrió algunos problemas pues transcurridos 30 minutos, el ovetense pasaba por boxes y ya arreglados los problemas, montaba superblandos y más tarde el compuesto blando

El Circuito de Interlagos se adapta y de qué manera al W08 de Lewis Hamilton, quien ha encabezado la primera sesion de entrenamientos libres seguido de su compañero Valtteri Bottas. Nico Hülkenberg realizó una serie de pruebas con su casco, el cual llevaba una serie de hilos en la parte trasera, para estudiar su movimiento. Además, el alemán tuvo un encontronazo con Hamilton, quien se vio obligado a salirse de la curva 12 ante la presencia del piloto de Renault.

Accidente de Vettel, 2012 / Fuente: Twitter @F1

Siendo nostálgicos; en 2016 Brasil vio como Max Verstappen daba un ejemplo de pilotaje sobre mojado; logrando 10 adelantamientos en 12 vueltas. Y sobre todo esa pasada al todopoderoso W07 de Rosberg por el exterior de la tercera curva. El año pasado fue el británico de Mercedes, Lewis Hamilton, quien se llevó la victoria en Interlagos.

En 2012 se recuerda todavía la remontada de Vettel, quien sufriendo un grave accidente en la primera curva, pudo remontar hasta la sexta plaza, ganando su tercer mundial contra su rival de aquella época, Fernando Alonso. O cómo en 2008 Massa perdía su única oportunidad de ser campeón Mundial de F1; donde Hamilton logró dicho trofeo al pasar a Glock en la última curva en la última vuelta.

La lluvia hizo acto de presencia durante la sesión clasificatoria, y en parte también durante la jornada del viernes. Salvo sorpresa, está previsto que la carrera se dispute en condiciones de seco y con sol.

El piloto que más puede fardar de victorias en Brasil es Alain Prost, con seis victorias en su haber. La vuelta más rápida la ostenta el colombiano Juan Pablo Montoya (2004); con un Williams, marcando 1:11.473. Fernando Alonso todavía no sabe lo que es ganar en Interlagos; pero sí sabe que es ganar un Mundial de F1. Y lo sabe por dos veces.

Autódromo José Carlos Pace / Fuente: Twitter

El Circuito de Interlagos tiene un total de 4,3 km y se dan 71 vueltas al trazado brasileño. Además, cuenta con 15 curvas y el Gran Premio forma parte del calendario de F1 desde 1973. Se encuentra en la ciudad de São Paulo; y el trazado es conocido tambié como Autodrómo Jose Carlos Pace

