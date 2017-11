Sebastian Vettel: "Un día duro y una carrera dura. No había margen para cometer ningún error"

Google Plus

Fotografía: Zimbio Dan Istitene/Getty Images South America)

Sebastian Vettel ha logrado hoy una magnífica victoria en el GP de Brasil, sumando la numero cinco de toda la temporada, tras ganar en los circuitos de Australia, Bahréin, Mónaco y Hungría.

Vettel adelantaba en la salida a Valtteri Bottas casi sin ninguna complicación y logrando colocarse ya en la primera posición, posición que ha conservado hasta caer la bandera a cuadros: "He hecho una buena salida. Me han derrapado un poco las ruedas. Creía que había perdido la oportunidad, pero parece que Valtteri tuvo más problemas y al final pude meterme por el interior. Eso fue crucial. Después del coche de seguridad, hemos ido a fondo. Lo hemos dado todo para intentar abrir un poco de margen y controlar la carrera. Estoy muy contento, también por toda la gente del equipo. Han trabajado muy duro y está muy bien conseguir algo así. Es un gran alivio. Un día duro y una carrera dura, porque todos teníamos más o menos el mismo ritmo. No había margen para cometer ningún error", ha explicado el alemán.

Sebastian lograba ser primero en el GP de Brasil, la decimonovena y penúltima prueba del Mundial de Fórmula1 de esta temporada 2017, y lo hacía por delante de los dos finlandeses Valtteri Bottas y de su compañero de equipo Kimi Raikkonen.

Esta temporada 2017 llegará a su fin en Abu Dhabi a finales de noviembre, Vettel llegará a este trazado tras el podio de hoy con un total de 98 podios en su trayectoria en la F1, sin olvidar que el alemán no ganaba una carrera desde el 30 de julio en el circuito de Hungría, de esta forma deja el subcampeonato del mundo en suspense hasta la última carrera, ya que su principal rival Bottas, está a tan solo 22 puntos por encima de él. El trazado de Abu Dhabi será el principal testigo de la lucha por el subcampeonato.