Felipe Massa: "Estoy muy contento, he sacado lo mejor que tenía. Os quiero a todos"

Fotografía: Redes Sociales Williams Martini Racing

Este domingo ha sido la despedida definitiva del piloto Felipe Massa de la Fórmula 1. Massa partía hoy en novena posición en su Gran Premio de casa, consiguiendo escalar hasta la séptima posición: "Os tengo que dar las gracias a todos. Quiero daros las gracias de todo corazón, porque la emoción que he sentido hoy ha sido inmensa", expresaba el brasileño desde el podio tras finalizar la carrera.

Felipe ha conseguido poner a punto su FW40 en todo momento, logrando de esta forma hacer una buena carrera con la que decía adiós a la Fórmula 1. Este será el resultado que quedará en el recuerdo de los aficionados, y no por el resultado de la carrera de Brasil la temporada 2016. Aunque Massa ha destacado. que el principal motivo por el que ha conseguido su séptima posición, ha estado en saber tener a raya a Fernando Alonso con el que ha luchado prácticamente durante toda la carrera.

El brasileño se siente contento, y es que termina su etapa en la F1, con un buen sabor de boca: "Muchas gracias por todo lo que hemos vivido juntos, por todo el apoyo que me habéis dado y toda la emoción que he sentido hoy aquí con vosotros. He intentado hacer la mejor carrera que he podido. Estoy muy contento. He sacado lo mejor que tenía. Os quiero a todos. La carrera ha sido maravillosa. He hecho una salida increíble y he conseguido pasar a Alonso después del coche de seguridad. Eso era muy importante, porque Fernando era más rápido que yo en el segundo sector. Ha sido una carrera muy difícil, pero este final es como una victoria. Para mí, ha sido una victoria. De corazón, muchas gracias".

Por otro lado, hizo una valoración general de la carrera: "Fue una carrera sensacional para mí, algo que nunca olvidaré. Sabía que Alonso tenía mejor ritmo que yo, pero intenté luchar. Fue una carrera muy difícil para mí. Termino en un sitio que nunca olvidaré, siempre con la cabeza alta y sintiéndolo como una victoria. Con Rubens Barrichello he intentado aguantar las emociones, estaba viendo a mi gente, a mi familia. Un día increíble en mi vida, en mi carrera. Fue como las mejores victorias que he tenido en mi carrera. Voy a echar mucho en falta a todos. Hoy era un día especial, toda la energía de la gente del equipo estaba dentro de mí, me ayudo a hacer una carrera emocionante. He tenido una batalla con Fernando, estoy contento de acabar delante de él en una carrera tan importante para mí. Prefería este final, por eso me quedé este año", ha compartido Felipe Massa a todos los aficionados del motor, y en especial a los de la Fórmula Uno.