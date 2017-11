Pirelli sufrió ataques en Interlagos en la noche del domingo

Google Plus

Salida del Gran Premio de Brasil de F1 / Twitter: @F1

La seguridad en el circuito de Interlagos se ha vuelto a poner en entredicho. Después de que los organizadores garantizarían la seguridad por activa y por pasiva, este nuevo ataque después de acabar el Gran Premio, vuelve a cuestionar la seguridad.

El primer incidente fue el viernes por la noche, cuando varios miembros de Mercedes fueron atacados a mano armada. El segundo de ellos ha sido la noche pasada cuando unos ladrones intentaron robar a los integrantes del vehículo de Pirelli.

Aunque no consiguieron robar nada y todos los trabajadores de Pirelli salieron ilesos, el incidente provoca más nerviosismo en la Fórmula 1 porque en las últimas semanas se había prometido contar con más seguridad en el Circuito de Interlagos.

Lewis Hamilton mostró su malestar por los hechos acaecidos durante el Gran Premio de Brasil. El piloto británico de Mercedes comentó que durante diez años que lleva viniendo a este circuito cada año ha habido algún problema de este tipo: "Lo más frustrante es que llevo 10 años en la Fórmula 1 y cada año le ha pasado a alguien en el paddock, y sigue ocurriendo".

Hamilton espera que mejoren la seguridad, pero no solo para los pilotos y miembros de los equipos de la F1, si no para todo el paddock y el publico general: "Así que espero que mejoren y sigamos adelante. Y creo que debería ser para todo el paddock. Es en parte responsabilidad de la F1 pero en general las personas con altos cargos deberían tomar medidas para mantenernos a todos a salvo. No está bien solo que los jefes y yo tengamos seguridad. La gente debe ser atendida".

Imagen de las gradas del circuito de Interlagos / Twitter: @F1

Además de esto, añadió que se deben activar protocolos como ocurre en México: "Es un problema con el que estoy seguro que el gobierno de aquí está luchando, pero creo que quizás este fin de semana deberían activar ciertos protocolos que ayudarían, como por ejemplo cuando vamos a México".

Debido a estos incidentes se está estudiando un plan de seguridad extra para los test de neumáticos Pirelli que esta semana McLaren hará en Interlagos.