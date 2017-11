Villeneuve acrivilla a Bottas: "Es vergonzoso"

Google Plus

Para muchos la actuación de Bottas en la carrera de Interlagos dejó mucho que desear. El finés dejó la puerta abierta a Vettel y después fue incapaz de molestar al piloto alemán para seguir luchando para el subcampeonato. La espectacular actuación de Hamilton contrastó con el conformismo de Bottas. Según Jacques Villeneuve esto es imperdonable.

"Fue un gran pilotaje de Vettel, lo ganó al inicio. Fue agresivo. Cuando ves de lo que era capaz el Mercedes en manos de Lewis, te das cuenta de que Bottas no estuvo a la altura. Es vergonzoso. Lewis acabó a unos tres segundos detrás de él pese a salir desde boxes".

"Es embarazoso. Simplemente no está al ritmo de Hamilton. Ha sido así todo el año. Ese es su nivel, es un buen número dos", afirmó.

El mismo Bottas asumió la responsabilidad al no defender su tercera pole de la temporada como es debido. Si ganaba el subcampeonato se ponía al rojo vivo, pero al perder la batalla en Brasil solo un milagro provocaría otro doblete de las flechas plateadas.

"En cuanto a ritmo, estaba muy, muy cerca. Estábamos intentando presionar mucho a Seb e intentar mantener el ritmo, acercarnos, especialmente cerca de la parada. Cuando más cerca estaba, decidimos parar tratando de hacer un undercut, pero no fue suficiente. Me acerqué bastante cuando se reincorporó a pista, pero no lo suficiente como para intentar adelantarle" reconoció el finés.

"Así que, sí, estoy definitivamente decepcionado después de un buen día el sábado, y obviamente no tan bueno para mí el domingo en la batalla que tenemos por el segundo lugar del campeonato. Ahora tiene una importante ventaja, así que necesitamos algún milagro en Abu Dhabi", finalizó.

Abu Dhabi es un cita en la que los Mercedes se han mostrado fuertes a lo largo de la historia pero 22 puntos de diferencia se antojan difíciles de remontar.