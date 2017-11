La prioridad de Toro Rosso: retener a Gasly y a Hartley

Google Plus

Fuente: Source AFP (Getty Images)

Después de un año de inestabilidad tras haber vendido a Carlos Sainz a Renault y de despedir de manera fulminante a Daniil Kvyat, Toro Rosso ha centrado todos sus esfuerzos por retener al piloto francés Pierre Gasly y al neozelandés Brendon Hartley. Sin embargo, ninguno de los dos pilotos ha confirmado ni tampoco ha desmentido su posible continuidad en el equipo de Faenza. Aunque Helmut Marko sostuvo que el acuerdo para confirmar a ambos pilotos no está lejos de cerrarse.

El jefe de la estructura de Red Bull confirma que a lo mejor Toro Rosso les enviará un comunicado asegurándoles su continuidad de cara al próximo curso: “Tal vez desde Faenza les envíen a ambos – Gasly y Hartley – un comunicado con algunas noticias sustanciales” aseguró Marko, que llevaba sin una pareja de pilotos diferentes desde el momento en que contrató a Verstappen y Sainz al mismo tiempo.

Sobre si se iba a confirmar a final de temporada, aseguró que sería una posibilidad real el hecho de que se de a conocer el comunicado con los dos pilotos que ocuparán el asiento en Toro Rosso: “Supongo. No sé, tendremos que verlo. Tenemos otros problemas ahora mismo”.

Por su parte, Gasly y Hartley han demostrado ser “grandes activos” para Toro Rosso, a ojos de Franz Tost y dijo que el anuncio de su continuidad no depende de él: “La continuidad de Pierre y Brendon está en manos de Red Bull. Ambos son grandes activos para el equipo, y por lo tanto, no veo a otros en el coche el año que viene. Aunque una vez más es decisión de Red Bull determinar quien continúa y quien no, por lo que serán ellos quienes lo anuncien”.

Brendon Hartey llegó a Toro Rosso para sustituit a Carlos Sainz cuando éste marchó de Faenza a Enstone, mientras que Gasly llegó a mitad de temporada para reemplazar a Daniil Kvyat.