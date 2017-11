Rosberg: “Hamilton y yo ya no somos rivales, no veo motivo para no volver a ser amigos”

Fuente: Clive Rose/Getty Images

Niki Lauda, ex piloto y una de las personas más influyentes del equipo Mercedes, ha vuelto a dar que hablar. Por enésima vez, el presidente no ejecutivo de la escudería campeona del Mundial de Constructores y en la que milita el actual campeón del mundo Lewis Hamilton, ha vuelto a hablar sobre la mala relación – o la inexistente relación – entre el piloto británico y Nico Rosberg. El austriaco describía el ambiente tenso que se vivía en el box del equipo con dos pilotos que luchaban por ser campeones del mundo.

Por su parte, el campeón del año pasado, el alemán Nico Rosberg, se ha mostrado completamiente abierto a la posibilidad de retomar la relación con el tetracampeón inglés. Ambos pilotos eran amigos en las categorías inferiores de karting, pero la competencia entre ambos en un mismo equipo por hacerse con el título mundial y con el liderazgo de la escudería terminó por romper dicha relación.

Así de contundente se mostró Lauda al hablar sobre la relación entre los dos: “Hamilton y Bottas no son amigos, pero entre ellos no hay tanto odio como el que había recíprocamente Hamilton y Rosberg. Realmente era malo para el equipo, porque era casi insostenible, pero era bueno para ellos ya que les empujaba a ir más rápido” señaló el ex piloto campeón del mundo en una entrevista concedida al diario italiano La Gazzetta dello Sport.

Dos meses después, Nico Rosberg expresaba esto tras retirarse de la Fórmula 1 al proclamarse campeón del mundo: “Hamilton y yo podemos volver a ser muy amigos, como eramos hace muchos años. Ya no somos rivales, así que no encuentro ningún motivo para no llevarnos bien tras este tiempo”. Por otro lado, el alemán indica que a pesar de que viven en Mónaco, no han hablado aun por teléfono este año: “No estamos en ese punto” ha sentenciado.