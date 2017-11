Russell, candidato a convertirse en piloto reserva de Force India

George Russell con los colores de Force India / Imagen: Twitter: @AlertaF1

El joven piloto de la academia de Mercedes, George Russell, se encuentra en negociaciones para estar la temporada que viene como piloto reserva de Force India.

El campeón de la GP3 debutó el pasado fin de semana en el Gran Premio de Brasil. El piloto británico completó 29 vueltas y terminó a tan solo 6 décimas de compañero de equipo, Esteban Ocon.

Las negociaciones entre Force India y Mercedes ya han empezado. La escudería liderada por Vijay Mallya está interesado en asegurarse de contar con Russell a largo plazo.

George Russell actua campeón de la GP3 / Imagen Twitter: @AlertaF1

Bob Fernley, representante de Force India en la F1 ha asegurado que no hay ninguna razón para George Russell no firme con ellos y que es una situación muy parecida a la de Esteban Ocon, actual piloto de Force India: "No veo ninguna razón para que no pueda convertirse en piloto reserva. Lo principal es garantizar que pueda ser un acuerdo a largo plazo, no a corto. Sería beneficioso para ambos equipos. Es parecida a la situación de Esteban".

Fernley añadió que el rendimiento de Russell en los Libres 1 fue excelente, se adapto bien al monoplaza y sacaron datos importante de esa prueba: "Su rendimiento durante el fin de semana fue excelente, se adaptó muy bien. Pudimos aprender bastante de eso y no sólo ahí, también en el simulador. Lo que prueba, luego se traduce en la pista y podemos hacer comparativas entre ambas".

El representante de Force India destacó que era la primera vez que se subía a un Formula 1 y que en Abu Dhabi volverá a hacerlo: "Nunca había rodado en pista antes de Brasil y tampoco se había subido al coche. En Abu Dhabi volverá a hacerlo de nuevo y será un buen examen para él. Es joven, pero está muy seguro de sí mismo, en algunos aspectos es muy parecido a Esteban".