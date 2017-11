Lewis Hamilton: “El único compañero del que aprendí algo ha sido Alonso”

Google Plus

El nuevo campeón del mundo, Lewis Hamilton ha declarado que, en toda su trayectoria, con el único compañero que ha aprendido algo ha sido con el bicampeón del mundo, Fernando Alonso. Según el inglés, el resto de compañeros que ha tenido no le han enseñado nada y toda su evolución es por méritos exclusivamente suyos.

Fernando Alonso fue el primer compañero de equipo del ahora tetracampeón del mundo. Las dos leyendas compartieron equipo en 2007 y llegaron a competir ambos por el mundial, aunque después las cosas no acabaron bien en McLaren. “De Rosberg [he aprendido] cero. Diría que el único compañero del que aprendí algo ha sido Alonso, en mi primer año en F1. Tras eso, diría que pude tener la experiencia, así que nunca sentí que estuviera quedándome con algo de otro piloto. Simplemente intenté mejorar y desbloquear mis propias habilidades”, ha explicado el inglés.

Alonso y Hmailton juntos en el pasado GP de Abu Dhabi.

A pesar de contar eso, Hamilton ha admitido que perder el mundial el año pasado contra Nico Rosberg le ha hecho mejorar en muchos aspectos: “Creo que llegué al equipo con buena energía, pero mi ética de trabajo es mucho mejor hoy, así que habría aplicado eso al principio. Probablemente habría tenido cinco campeonatos ahora, pero no lo cambiaría por nada. Perder el Campeonato el año pasado me permitió ser el piloto y el hombre que soy hoy”, ha explicado Hamilton a la CNN The Circuit.

Lo sucedido en 2016 le ha ayudado a ganar el campeonato esta temporada, ya que todo lo acontecido la temporada pasada le han hecho mucho más fuerte psicológicamente: “La parte mental ha sido la cosa clave de este año. Así es para muchos de los mejores deportistas que compiten. Es el detalle más pequeño, hablamos de porcentajes pequeños. Creo que realmente, para mí, ha sido la mayor diferencia entre nosotros”, ha finalizado el tetracampeón.