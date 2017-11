Hamilton: “Le dije a Vettel que no me volviera a faltar el respeto”

Foto: Clive Mason/Getty Images

En el Gran Premio de Azerbaiyán, Lewis Hamilton, una vez que el coche de seguridad apagó las luces, frenó y Sebastian Vettel se dio contra la parte trasera del Mercedes dañando su alerón delantero, entonces el alemán se puso a la altura del británico y giró su coche contra él, una maniobra no muy digna para un Campeón del Mundo. Recuerden que el coche de seguridad salió para que los comisarios recogieron varios trozos de fibras de carbono esparcidas por el circuito.

Cabe recordar que Hamilton no hizo nada ilegal, ya que el reglamento dice que, una vez el coche de seguridad apague las luces, el que manda es el líder de la carrera antes de cruzar la línea donde se vuelve a recuperar la velocidad de carrera.

Tras esa sanción, Vettel recibió una sanción de diez segundos de stop and go, es decir, parar en su box y esperar ese tiempo hasta poder volver a la pista. Una sanción que no todos aceptaron.

En dicha entrevista, Hamilton dijo: “Cuando hablé con él más tarde fue como, eso ha sido una especie de falta de respeto, así que no me vuelvas a faltar el respeto así otra vez o de lo contrario tendremos problemas. Yo nunca he hecho eso a nadie. Ni siquiera sé qué estaba pensando para hacer eso... Nunca he estado en una posición como esa. Supongo que las personas reaccionan de manera diferente tras determinadas presiones”.

Además, el de Mercedes asegura que no quiso decir nada tras ese momento por no generar un ambiente negativo entre ambos: “Sé porque estaba ahí y no iba a dejar que nada me distrajera de hacer eso. No iba a dejarme a mí mismo decir algo o reaccionar de una manera que causara un remolino negativo que me desviara de mi objetivo final. Con la experiencia aprendes a simplemente compartimentar todas esas cosas diferentes”.