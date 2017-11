Pierre Gasly sobre la F1: “Siempre ha sido mi objetivo”

Foto: Mark Thompson (Getty Images)

Llegando a la recta final de la temporada 2017, muchos equipos van avanzando sus alineaciones para el próximo campeonato. En caso de Toro Rosso resalta que ninguno de los dos pilotos iniciales va a acabar la temporada en Faenza, aunque con destinos bien diferentes. Ya que Carlos Sainz ha sido fichado por Renault, mientras que Kvyat ha abandonado la parrilla de la Fórmula 1. Pero con la marcha de estos dos jóvenes pilotos, han llegado dos nuevas promesas de la cantera de Red Bull.

Tras compartir garaje varios Grandes Premios esta temporada, Pierre Gasly y Brendon Hartley serán los nuevos pilotos para Toro Rosso en 2018. Tras conocerse el anuncio, Gasly se ha mostrado muy contento y motivado para la próxima temporada a través de su perfil de Twitter. El francés comenzaba su comunicado resaltando: "He soñado miles de veces con la Fórmula 1 desde que soy un niño, y esto está pasando ahora".

El piloto de Toro Rosso destaca que su objetivo siempre había sido correr en un Fórmula 1: "Siempre ha sido mi objetivo, siempre he intentado dar lo mejor de mí, empujando más allá de mis límites para que ocurriera. No hay nada en la vida que me haga más feliz que pilotar estas bestias, no hay duda de ello", decía en su comunicado.

Foto. Mark Thompson (Getty Images)

Aunque su sueño se está materializando, el francés mantiene los pies en suelo y agradece a todas las personas por las que su carrera ha pasado. Gasly agradece su apoyo y su tiempo, y comparte su éxito con ellos.

"Nada habría sido posible sin los cientos de personas que me han ayudado y apoyado desde mi primer test en karting con seis años hasta hoy, desde mi familia y amigos, hasta mis mecánicos, ingenieros equipos en karting/fórmulas, compañeros de equipo, sponsors y gente que me ha apoyado en los buenos y malos momentos. Estoy sinceramente agradecido y quiero dar las gracias a todos los que han sido parte de ello”.

Por último, el francés se encuentra motivado de cara la próxima temporada. Aunque en las cuatro carreras que ha participado su mejor posición ha sido un duodécimo puesto, Gasly se esforzará al máximo en la formación de Faenza: "Un nuevo capítulo comienza y lo daré todo para hacerlo tan bueno como sea posible", finaliza su comunicado.