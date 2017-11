Verstappen, encantado con la vida de Hamilton

Foto: Zimbio | AFP

Todos conocemos la vida de un piloto dentro de un circuito de Fórmula Uno, compromisos con el equipo, patrocinadores, entrevistas a lo largo de todo el fin de semana, ruedas de prensa que organiza la Federación Internacional de Automovilismo, sus paseos por el paddock, reunión con ingenieros, mecánicos, las sesiones de libres, la clasificación y la carrera y muchos etc.

Eso lo sabe todo aficionado porque lo ve por televisión, pero muy pocas veces vemos lo que un piloto hace cuando no está en el circuito, en vacaciones, entre semana. El único piloto que enseña todo lo que hace, sin ninguna culpa, es Lewis Hamilton. El actual tetracampeón del Mundo no tiene reparo en subir vídeos, fotos, a las redes sociales, más concretamente a la red social Instagram, siempre quiere tener contentos a sus seguidores, a su Team LH, como él lo llama.

Comparte vídeos con familia, de vacaciones, fiestas, eventos a los que acude, mucho deja que pensar si cuida su condición física, muchas veces ha sido criticado, pero Hamilton no para de demostrarlo en pista. Tiene muchos aficionados, pero uno muy especial, Max Verstappen. El piloto de Red Bull dice estar muy sorprendido por lo que hace el británico, también reconoce que cada vez usa mejor las redes sociales, y que por supuesto tampoco es un cotilla, que no sigue a todos los pilotos: “No sigo a muchos pilotos en las redes sociales. Sigo a Ricciardo, a Hamilton y a Gasly porque es un tipo majo. Cuando veo lo que Hamilton hace en su tiempo libre, a veces me quedo totalmente perplejo, ¡hace mucho! Es su vida y gana carreras y campeonatos, así que está bien. No puedes decir que no le funciona”.

Así es, por mucho que Hamilton haga en su vida privada, que nadie le pude discutir cada uno de sus movimientos, demuestra que está en condiciones para seguir ganando carreras y campeonatos, para el británico hay tiempo para hacer todo en la vida.