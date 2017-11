Mercedes lucha por retener a Hamilton

Foto: Zimbio | Clive Mason/Getty Images

El contrato de Lewis Hamilton con el equipo Mercedes acaba en 2018. El británico dijo hace unos días que él no tiene prisa, ya que quiere quedarse por la relación que les une desde que el británico era bien pequeño, y quiere tomarse las cosas con calma porque tarde o temprano se hará oficial la noticia.

Desde el equipo también quieren renovar a su piloto estrella, pero el problema que puede haber es que Hamilton está pidiendo un aumento de sueldo, algo merecido tras sus últimos resultados. También se dice que Hamilton podría marcharse en unos años a Ferrari, quien sabe si para formar pareja con Sebastian Vettel. El piloto de las estrellas plateadas llego al equipo en el año 2013. Con ellos ha ganado tres campeonatos del Mundo, un subcampeonato y 41 victorias.

Nicky Lauda habló para la televisión brasileña: “Este año Hamilton ganó el Campeonato para Mercedes, así de simple. Creo que Ferrari tenía el mejor paquete chasis-motor y ahora Red Bull ha llegado también, pero Hamilton pilotó como nunca antes, con pocos o cero errores, pilotó como un dios y nos dio el título”.

Además, Wolff valora la experiencia como fórmula del éxito: “Pilotos con experiencia se vuelven mejores Gran Premio tras Gran Premio, año tras año. Es la única manera de tener éxito en cualquier deporte", finalizaba el presidente no ejecutivo de Mercedes.

A pesar de tener a este gran piloto y a un Valtteri Bottas renovado recientemente, Lauda no pierde de vista a otros pilotos, ni tampoco Mercedes, por supuesto: “Max es el piloto joven más fantástico que he visto nunca, no lo dudo. Lo único que le diría es que mantenga los pies en la tierra. Tiene tendencia a descontrolarse, pero si domina esos impulsos, puede ser uno de los mejores pilotos que haya conocido nunca la F1. Toto Wolff, está de acuerdo. “Es el mejor piloto con el que he trabajado. Realmente queremos que se quede con nosotros, por supuesto”.