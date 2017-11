Previa de Toro Rosso en el GP de Abu Dhabi 2017: Un final con sabor a principio

Fuente: Clive Mason/Getty Images

La última carrera de la temporada ya ha llegado y en Toro Rosso seguro que la estaban esperando como agua de mayo. El equipo de Faenza no ha experimentado una de sus temporadas más fáciles. Hasta el parón veraniego todo iba bien en Toro Rosso, los pilotos traían puntos a casa, especialmente Carlos Sainz, y no había grandes problemas de fiabilidad con el monoplaza. Después del verano empezó la inestabilidad dentro de la estructura italiana. Las ideas y venidas de Daniil Kvyat, la marcha de Carlos Sainz a Renault y la incorporación de dos pilotos rookies en la Fórmula 1 al equipo ha impedido que firmen una gran temporada.

Mismo lugar, diferente categoría

Brendon Hartley ya se conoce el circuito de Yas Marina, así que eso no es nuevo para él. El piloto neozelandés está a punto de disputar su 4 y último Gran Premio de la que ha sido su primera “temporada” en la categoría reina. Al contrario de lo que pueda parecer, Hartley no se irá de vacaciones nada más bajarse del coche el domingo, al piloto de Nueva Zelanda le queda un largo invierno de trabajo preparándose para la que sí será oficialmente su primera temporada de Fórmula 1.

Hartley con Ricciardo en Brasil. Fuente: Getty Images

Hartley se va adaptando ya al monoplaza y espera poder puntuar por primera vez este fin de semana: “Este será mi cuarto GP y debo decir que con cada uno que pasa me siento más cómodo en el coche de Toro Rosso, sobre todo si lo comparo con la primera vez que lo piloté. Ya me siento como en casa en Toro Rosso, lo que siempre es un plus sentir. Abu Dhabi es una pista en al que ya he corrido y he hecho test en otras categorías, así que sigo optimista y espero poder puntuar por primera vez en F1 este fin de semana”, ha explicado el nuevo piloto de Toro Rosso.

Un lugar especial para Gasly

El joven piloto de Toro Rosso, Pierre Gasly, vuelve al lugar en el que se coronó Campeón del Mundo de GP2 en 2017. Pero esta vez Gasly vuelve como piloto oficial de un equipo de Fórmula 1: “¡Estoy muy emocionado por la última carrera de la temporada aquí en Abu Dhabi! Es un trazado que me gusta, especialmente porque tengo muy buenos recuerdos del año pasado, donde gané el título de la GP2. Así que es un lugar que significa mucho para mí y también porque he tenido la pole en los dos últimos años de GP2”, ha explicado Gasly.

Gasly durante el GP de México. Fuente: Getty Images

Para Gasly, la carrera en Abu Dhabi no es solo especial por eso, sino por lo espectacular que es: “Es una carrera que empieza con la luz del sol y acaba de noche con todas las luces que iluminan el circuito. Es un poco diferente a lo habitual, pero eso lo hace más especial”, ha explicado el francés, que se ha adaptado muy bien al equipo y ha estado a punto de conseguir sus primeros puntos en la Fórmula 1. El francés ya está confirmado como piloto oficial de la escudería italiana para el 2018.

Un sexto puesto disputado

Toro Rosso tiene todas las papeletas para quedarse con la sexta posición del Campeonato de Constructores. El equipo empezaba la temporada con la intención de acabar en quinto lugar, pero se les ha vuelto a escapar de las manos un año más. Su máximo rival por esta posición, Renault, no tuvo un gran día el domingo en Brasil y por eso los de Toro Rosso respirarán más tranquilos en Yas Marina.