Previa de Renault en el GP Abu Dabi: última carrera de la temporada con las miras puestas en el 2018

Previa Renault GP Abu Dabi / Imagen Twitter: @RenaultF1

Última carrera de la temporada y con las miras puestas ya en la temporada 2018. Con la incorporación de Carlos Sainz en el Gran Premio de Estados Unidos les ha permitido conocer de primera mano el pilotoje del madrileño y los puntos a mejorar en la pretemporada.

En este cambio de asientos el más beneficiado ha sido el propio Carlos que ha adelantado su marcha a Renault y antes de acabar la temporada ha sabido como trabaja la escudería francesa y se ha podido acoplar rápido al monoplaza.

Carlos Sainz

Carlos Sainz ha valorado muy positivamente la temporada 2017, primero en Toro Rosso y en las últimas carreras con Renault. El madrileño ve una próxima temporada muy ilusionaste donde van a dar un paso adelante en la clasificación: "El año ha ido bien. Estoy muy contento por cómo ha ido la temporada. Ahora hay que rematar este fin de semana, pero si en enero me llegas a decir que estaría aquí al final del año...diría que los acontecimientos se han adelantado. Los acontecimientos sólo se adelantan si haces las cosas muy bien. Este año es para estar contentos".

Carlos Sainz durante el GP de Brasil / Imagen: Twitter @RenaultF1

El madrileño ha añadido que Hulkenberg es uno de los mayores talentos y compartir escudería con el es un privilegio: "Como piloto, Hülkenberg es uno de los mayores talentos, sino el mayor, al que me he enfrentado. A una vuelta, es de los más rápidos de la Fórmula 1. Estoy contento de poder compartir equipo con él, porque estoy convencido de que nos empujamos mutuamente. Yo me enfrenté a un Verstappen muy joven, siendo yo también muy joven. Hülkenberg tiene siete años más de experiencia y está a un nivel espectacular".

Nico Hulkenberg

En el otro lado del box Hulkenberg ha destacado estos últimos días que el circuito Yas Marina es uno de sus preferidos por sus buenos resultados: "El circuito en sí mismo es bastante increíble y las instalaciones son realmente impresionantes. Es una vuelta larga con un ritmo extraño así que es clave adaptarse y acomodarse al cambio. Las curvas son muy diferentes unas de otras así que es vital encontrar un buen equilibrio, acostumbrarse a las condiciones y dominarlo. Abu Dabi es realmente un lugar divertido para ser la carrera final de la temporada. He acabado en el top siete tres veces en los últimos tres años, así que tengo ganas de ello y estoy listo para pelear por algunos puntos".

Nico Hulkenberg lleva a uno de los circuitos que mejor se le da, Yas Marina / Imagen Twitter: @RenaultF1

​El alemán ha hecho un balance de la temporada muy positivo, al igual que Carlos Sainz. Ha reconocido que el equipo ha progresado pero le hubiera gustado estar más cerca de luchar por el podio: "Este año ha sido para progresar y desarrollar. Tenía que conocer un nuevo equipo, un equipo que ha desarrollado enormemente en el transcurso del año. Hemos hecho progresos con el coche y con nuestro rendimiento".