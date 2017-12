Anuario VAVEL F1 2017: Stoffel Vandoorne, un debut para el olvido

Google Plus

Fuente: Lars Baron/Getty Images AsiaPac

No ha sido un año nada fácil para McLaren-Honda, y Stoffel Vandoorne ha sido la víctima principal junto a Fernando Alonso de la mala marcha del equipo en este 2017. No ha sufrido tanto como el asturiano en número de abandonos – 12 de Fernando por cinco retiradas de Stoffel – pero sí que es cierto que pese a las limitaciones del MCL-32, no ha superado la prueba de fuego de debutante. Aun terminando más carreras que Alonso, ha sumado cuatro puntos menos que el bicampeón (13 por 17 del español) y solo ha terminado entre los diez primeros en tres ocasiones.

Desde el inicio del campeonato Stoffel no ha podido demostrar su verdadera valía. En Australia, carrera en la que acabaron en pista 14 coches, terminó 13º mientras que en Rusia acabó en decimocuarta posición. Esos fueron sus mejores registros, ya que en China y Bahrein tuvo que abandonar por problemas de fiabilidad. El comienzo de la gira europea no pudo ser peor. Sumó dos retiradas consecutivas (España y Mónaco) y para concluir la gira europea acabó abandonando en Italia. Solo cabe resaltar como resultado positivo su décimo puesto en Hungría. Después de la gira europea en la que alternó abandonos con carreras en las que no terminó en puntos, solo en Singapur y en Malasia pudo sacar provecho del rendimiento de su coche y de su talento al volante.

Singapur y Malasia, sus mejores actuaciones en su primer año

Irregular. Así se podría definir el rendimiento del piloto belga, que ha dado pocos destellos de calidad esta temporada en gran parte por culpa de la escasa fiabilidad de la unidad de potencia Honda. Sin embargo, caben dos carreras en las que el sucesor de Jenson Button realizó un magnífico trabajo, y fueron en los trazados de Marina Bay y de Suzuka.

En ambas terminó en séptima posición pero batió un registro. En Singapur fue el piloto belga quien firmó el mejor resultado en su año de debut, mientras que en Malasia, al repetir la séptima posición, fue el segundo belga en repetir resultado en dos carreras consecutivas, algo que no conseguía ningún otro piloto de ese país desde que lo consiguiese Thierry Boutsen en el año 1990.

Así se pronunció al acabar la carrera en el circuito malayo, afirmando que fue la mejor carrera desde su debut: Definitivamente puedo decir que, para mí, esta fue mi mejor actuación hasta ahora en la Fórmula 1. Acabar en la séptima posición en un circuito como este y siendo muy rápido todo el fin de semana... Hoy creíamos que sería un día difícil y tuvimos una carrera fantástica” expresó en su momento.

El Gran Premio de Mónaco, su peor pesadilla

No todo han sido alegrías y buenos momentos para Vandoorne. En su primer año en la élite ha sabido sufrir el pobre rendimiento de un coche con un motor que tenía 50 caballos menos que el del año pasado y cuya velocidad punta era de 20 kilometros por hora menos que monoplazas con motor Ferrari y/o Mercedes.

Su primera participación por las calles monegascas no tuvo ningún éxito. Ya de por sí sufrió una penalización de 10 puestos por cambiar algunas piezas de la unidad de potencia y a eso se le sumó su incidente en clasificación con Felipe Massa, por el cual le endosaron tres posiciones más en parrilla de salida. Finalmente no sumó ningún punto pese a las esperanzas de poder haber sacado algo positivo de Mónaco.

Así expresó su lamento y malestar al terminar la carrera: “Es una pena que hayamos salido sin puntos este fin de semana. Creo que todos esperábamos conseguir algo más de este fin de semana. Hacia el final de la carrera, sabría que sería difícil la resalida”.

Fuente: Mark Thompson/Getty Images

La perseverancia, su mejor virtud

Stoffel sabe que, pese a su primer año complicado en Fórmula 1, es un piloto de futuro tanto para McLaren como para la competición. En GP2 ya vimos muchas de sus cualidades que le hacen ser una promesa de futuro. Rapido, inteligente para gestionar neumáticos en una carrera, le falta solo un poco de picardía y de habilidad para sacar mayor provecho de su monoplaza para hacer cosas grandes.

Esto último es lo que le ha faltado este año para haber rendido mejor en el año de su debut. En comparación con pilotos debutantes en Fórmula 1 con McLaren como Lewis Hamilton cierto es que sale perdiendo por goleada (por diferencia de rendimiento del coche), pero no debe ser algo que pueda alterar la calidad del piloto.

Fuente: Getty Images AsiaPac

Alonso, menos afortunado pero más eficiente

Fernando ha tenido mucha menos suerte que Stoffel esta temporada. Solo hay que fijarse en el número de abandonos, ya que en ese sentido el español pasa la decena de retiradas y el belga solo tiene la mitad de roscos que Fernando. Aun así, el asturiano ha sabido sacar mejor provecho de las limitaciones del McLaren-Honda que su compañero.

Un sexto puesto como mejor resultado y un mayor número de carreras en las que ha puntuado vale como excusa para subrayar la superioridad del español sobre el belga.