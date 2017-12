Arrivabene amenza con convencer a más equipos para que salgan de la F1

Google Plus

Hoy se ha celebrado la cena de Navidad en Ferrari y Sergio Marchionne no ha desaprovechado la oportunidad de volver a amenazar con la salida de la Scuderia del 'Gran Circo'. Como siempre, el italiano no ha tenido pelos en la lengua y ha vuelto a cargar contra Liberty Media.

Desde las propuestas de Liberty Media de cara a la Fórmula 1 posterior a 2021, varios equipos han mostrado su descontento. Es por eso que Ferrari cree que, si ellos marchan, podrían convencer a otras escuderías para hacer lo mismo. De hecho, ha avisado de que se platean crear una nueva competición.

"En la renovación del contrato con Liberty, existe la posibilidad de desvincularse, al contrario que con el Pacto de la Concordia, y creo que Ferrari tiene la fuerza para llevar a otros a un campeonato alternativo", declaró el CEO de Ferrari.

Ferrari es considerada por muchos la escudería más mítica de la F1 y el verdadero emblema del automovilismo. Conscientes de ello, Ferrari, con estas declaraciones, busca presionar a los neuvos dueños de la F1 y acabar con sus propuestas innovadoras como es el caso de la aplicación de un límite presupostario.

"Lo que me importa es que un hombre experto como Ross Brawn busque cosas que están en contra del ADN de la Fórmula 1. No estamos interesados en que los coches sean los mismas y en motores sencillos y baratos como en Nascar, pero creo que vamos a satisfacer a todo el mundo para el futuro. Teno un compromiso con Maserati en mente, pero no ahora mismo", cerró de este modo, el máximo representante de los italianos, aplazando la llegada de Maserati a la F1.