Debutar en Fórmula 1 con buena nota se ha puesto como una misión casi imposible para todos aquellos pilotos que cumplen su sueño de debutar en la élite del automovilismo. Desde hace pocos años está de moda que haya pilotos que lleguen a la Fórmula 1 y que sean usados como 'clinex', de usar y tirar. Muchos no aguantan toda la temporada y algunos difícilmente continúan un año más si no logran cumplir con los objetivos de escuderías cuyos recursos están limitados. Lance Stroll ha tenido que paliar contra viento y marea y sus sensaciones en este 2017 no han sido del todo malas, habiendo sumado en total 43 puntos.

Y eso que sus inicios en la competición no fueron de lo mejor. Tres abandonos en las tres primeras carreras y cuatro consecutivas sin sumar ni un solo punto habiendo terminado en carrera. El canadiense tuvo que esperar al Gran Premio de Canadá, en su casa y delante de su público, para sumar sus dos primeros puntos en la clasificación general. En Azerbaiyán le cayó el mejor premio para cualquier debutante: nada más y nada menos que un tercer puesto que le hace ser el piloto más joven de la historia de la Fórmula 1 en conseguir un podio en su temporad de novato. Sumaría un punto más en Austria y no volvería a puntuar hasta Italia, donde enlazó tres carreras consecutivas sumando puntos.

Bakú: un tercer puesto para el recuerdo

Gran parte de culpa de que el piloto canadiense tenga 40 puntos en su haber en el Mundial de Pilotos es su tercer puesto logrado en la carrera de Azerbaiyán. un meritorio puesto, eso sí, con ayuda de todos los factores posibles que se pueden dar en una carrera: Safety Car - que salió por partida triple - bandera roja, múltiples abandonos y sanciones, todo ello derivado por otro lado del pique entre Hamilton y Vettel.

En aquella carrera, de no haber sido por el adelantamiento de Valtteri Bottas en la última vuelta, Lance Stroll como mínimo hubiese finalizado en segundo lugar y se hubiese quedado a las puertas de un triunfo que finalmente se acabó llevando el australiano Daniel Ricciardo para sorpresa de todos, ya que partía desde la duodécima posición y en el relanzamiento de la carrera se puso líder.

Así de satisfecho se mostró Stroll al finalizar la carrera: "Al comenzar el fin de semana nunca pensé que estaría en el podio. Es una sensación increíble para mí, un sueño hecho realidad. No puedo describir lo que siento, es más que increíble".

Las dudas sobre su rendimiento, su peor pesadilla

Tres abandonos consecutivos nada más comenzar pesan mucho para cualquier piloto. En este caso, aun más para Lance, que llegó a la Fórmula 1 siendo campeón de la Fórmula italiana, de la Fórmula 3 europea y de la Toyota Racing de Australia. El hecho de que llegase a la Fórmula 1 en parte por el empuje de su padre - económicamente hablando - le ha hecho ser el foco de atención y a la postre, el centro de las críticas por su bajo rendimiento inicial.

Así hablaba después de la carrera de Australia, en la que no pudo acabar: "Después de Melbourne, que es una pista estrecha, voy a cambiar mi enfoque un poco, ya que es un poco más indulgente con las grandes escapatorias de la pista. Una vez dicho esto, simplemente voy a preparar de la forma habitual, así como me sea posible para la carrera".

Su espiritu competitivo, clave para entender el enorme talento que atesora

La perseverancia y e esfuerzo constante hacen más fuerte a Lance Stroll ante las adversidades que le han surgido a lo largo de este 2017. No es un piloto que sea un parche como solución a los problemas de Williams, ni tampoco un piloto que vaya a ser campeón a medio plazo, sino que es más una inversión de futuro en la que los de Grove han depositado muchas esperanzas de cara a los próximos años.

Igualdad máxima con Felipe Massa

El duelo con respecto a su compañero de equipo no ha podido estar más igualado. Tan solo tres puntos de diferencia en la general entre el brasileño y el canadiense. La diferencia entre ambos ha sido la regularidad. Massa ha sido más constante que su compañero, ya que sin lograr ningun podio, ha puntuado en muchas mas carreras que Lance, en parte también a clasificar mejor que un piloto que tendrá que mejorar mucho su resultado y ser superior al compañero de equipo que tenga.