Jacques Villeneuve: "La actuación de Valtteri Bottas fue casi embarazosa"

Jacques Villeneuve, Grand Prix of Canada - Getty Images

El que fuera campeón del mundo de Fórmula 1 en 1997, Jacques Villeneuve, se ha encargado de hacer un análisis de la temporada 2017 en la publicación alemana Auto Bild. Ha repartido elogios, pero también críticas a tres equipos en concreto: McLaren, Mercedes y Ferrari.

En cuanto a McLaren, el canadiense lo tiene muy claro: Fernando Alonso es muy superior a su compañero de equipo y le tiene muy en cuenta como candidato al título mundial. Le considera un rival con muchas capacidades y afirma que la aerodinámica del McLaren estaba a la altura de las primeras posiciones: "El chasis era bueno, no hay dudas. Cada vez que el español estaba muy motivado, su compañero de equipo, sin duda con mucho talento, Stoffel Vandoorne no tenía ninguna posibilidad. Alonso muestra que incluso más allá de los 30 años todavía puede ser uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1".

Con el equipo alemán solo ha tenido buenas palabras, alabando el gran motor que estos tienen: "Mercedes ganó el título porque todavía tenían el mejor motor, especialmente en la clasificación en la que tuvieron caballos adicionales, lo que marca la diferencia entre la primera y la segunda fila”. Sin embargo, al igual que ha felicitado a Lewis Hamilton por su temporada y título, no ha dudado en criticar a Valteri Bottas. Prefiere que Pascal Wehrlein ocupe su asiento: "La actuación de Valtteri Bottas fue casi embarazosa. Él es un sólido piloto número dos, nada más. Habría fichado a Wehrlein".

Cabe destacar que está contento por el regreso de Ferrari y de cómo la marca italiana ha progresado, a pesar de no haberse hecho con el título mundial. Para él, Sebastian Vettel es el piloto más completo de la parrilla y ensalza la función de equipo de Kimi Raikkonen: "Me quito el sombrero ante ellos. Hicieron un trabajo excelente, aunque al final no funcionó con el título. Especialmente Sebastian Vettel merece, por lo tanto, solo alabanzas. Él es el piloto más completo para mí porque también puede motivar a un equipo". Terminó añadiendo que "con Kimi Raikkonen como compañero de equipo, Ferrari estuvo y está en una posición óptima. Kimi ha demostrado lo rápido que puede pilotar cuando cuenta. No está al nivel de Sebastian, pero es, claramente, mejor que su compatriota, Bottas".