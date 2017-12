Google Plus

Anuario VAVEL F1 2017: Kimi Raikkonen, firme y resistente | Foto: Scuderia Ferrari

Un año más, la Scuderia Ferrari decidió apostar por la pareja de pilotos formada por Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen. El corredor, campeón del mundo en el año 2007, fue duramente criticado en la anterior temporada de 2016 al quedar sexto con 186 puntos, pero con actuaciones que dejaron un mal sabor de boca, tanto al equipo, como a los aficionados, como al propio Raikkonen, que sumaba una nueva temporada como piloto de la escudería italiana sin sumar demasiados buenos momentos, acompañando a su compañero de equipo, que luchaba casi siempre por las primeras posiciones de las carreras.

En el 2017, con el nuevo coche, el SF70-H, había expectativas creadas con el nuevo monoplaza, especialmente con el alemán, que estaba llamado a ser uno de los favoritos para llevarse el título, pero Raikkonen esperaba hacer un buen trabajo para ayudar al equipo en la lucha contra Mercedes.

Decepción inicial de Raikkonen

En las primeras carreras de la temporada, Ferrari sorprendió a absolutamente todo el mundo. En el Gran Premio de Australia, una dosis de suerte y una gran dosis de estrategia, el equipo italiano se llevó la victoria, y Kimi Raikkonen, se quedó fuera del podio, en cuarta posición, haciendo trabajo de equipo y sumando puntos para que Ferrari tomase impulso en el Campeonato de Constructores. En China, en una carrera complicada en el Circuito de Shanghai, el piloto finlandés no estuvo a la altura y se clasificó en quinta posición, estando a un ritmo distinto de lo que fue su compañero de equipo en todo el fin de semana.

Las críticas, y los detractores llegaron, y con los dientes afiliados, por lo que el 'Hombre de Hielo' se puso las pilas para no darles la razón. En Bahrein, quedó cuarto, en una nueva victoria para Ferrari, pero lo más importante fue el cambio de imagen del corredor, haciendo que Mercedes tuviera que forzar la máquina para quitarse de encima a un Kimi superior. En Rusia, a la siguiente carrera, llegó el premio para el campeón del mundo de F1 en 2007, con el primer podio de la temporada, quedando tercero, y completando un doblete italiano en el podio, a pesar de que la victoria se la llevó su compatriota Valtteri Bottas.

Una de las mejores giras europeas de Raikkonen

La primera parte de la temporada, y especialmente la mayor parte de la gira europea, fue de sobresaliente para la Scuderia Ferrari, y para Kimi Raikkonen, que después de un inicio titubeante, cogió ritmo. En España no pudo sumar puntos porque tuvo un choque con Max Verstappen, y no pudo terminar la carrera. Sin embargo, en Mónaco volvió por sus fueros e hizo la 'pole position', después de casi 130 carreras, siendo uno de los mejores pilotos de todo el fin de semana; pero quedó segundo en la carrera más glamourosa de todo el calendario, ya que su compañero de equipo, Sebastian Vettel, llegó en primer lugar.

Fuente: Lars Baron/Getty Images

En la siguiente carrera, en un circuito que siempre se le ha dado bien a Raikkonen, en Canadá, hizo una de sus peores carreras de toda la temporada, llegando en séptima posición. En Azerbaijan, en una de las carreras más locas que se recuerdan, llegó a abandonar, pero se le incluyó en la clasificación general, ya que completó más del 90% de las vueltas del Gran Premio. En Austria fue quinto, solo para llegar al podio en las dos siguientes carreras de Gran Bretaña, tercero y en Hungría, segundo, culminando otro doblete de Ferrari en la temporada. La gira europea, que se cerró en Monza y Spa, Raikkonen quedó cuarto y quinto, cuando comenzó el declive de Ferrari y el auge definitivo de Mercedes por el título.

Cierre de temporada de contrastes

La temporada 2017 de Fórmula 1 se cerraba en Abu Dhabi, y para llegar hasta allí, se hizo una gira asiática en la que Mercedes dio la vuelta a la tortilla. En Singapur, en una de las salidas más extrañas que se han visto, abandonaron los dos coches de Ferrari, tras un choque con el Red Bull de Verstappen. En Malasia, Raikkonen no pudo ni formar parte de la carrera, ya que en la vuelta de calentamiento, no fue capaz de arrancar el coche, con problemas mecánicos, y se fue con otro cero en su marcador particular.

De nuevo, rápido | Foto: Scuderia Ferrari

A pesar de ello, terminó la parte asiática con un quinto puesto en el circuito de Suzuka. Pasó el Gran Circo a Norte y Sudamérica, con tres Grandes Premios en los Estados Unidos, México y Brasil. Y en esas carreras, Raikkonen dio la talla en todas ellas, con tres podios consecutivos que le permitieron sumar una gran cantidad de puntos, y llevarse la cuarta posición de la clasificación general en Fórmula 1, con un cuarto puesto en los Emiratos Árabes.

Agresividad en pista, calculadora en la clasificación

Desde siempre, Kimi Raikkonen ha sido uno de los personajes más destacados de la parrilla de salida de Fórmula 1. Su agresividad desde su etapa en McLaren Mercedes, donde protagonizó una de las mejores rivalidades de la historia, junto a Fernando Alonso, en el año 2005, y se quedó muy cerca de llevarse el título a no ser por la fiabilidad del monoplaza británico, que no respondió a sus expectativas.

El finlandés siempre ha utilizado la cabeza, exceptuando en contadas ocasiones. La agresividad en la pista, es una de las características más reconocibles de Raikkonen, uno de los mayores talentos que ha dado Finlandia desde el mítico Mika Hakkinen, dos veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Balance desigual con Vettel

A lo largo de la temporada, los dos pilotos de la Scuderia Ferrari han mostrado un gran nivel en la parrilla. Vettel se quedó a las puertas de llevarse su quinto Campeonato del Mundo de pilotos, pero la segunda mitad de la temporada, en la que Ferrari no estuvo a la altura de lo que han realizado sus pilotos, le puso en bandeja los dos Campeonatos del Mundo, tanto de pilotos como de constructores, el alemán siempre ha estado por encima de su compañero de box.

Ferrari, a las puertas del doblete | Foto: Scuderia Ferrari

Vettel ha realizado una de sus mejores temporadas, dejando al margen sus cuatro títulos con Red Bull. El alemán hizo una gira europea y un inicio de temporada casi perfecta, no bajando del podio en casi ninguna carrera, y eso el finlandés no podía seguir el ritmo; sin emnbgargo, Kimi, ha ofrecido grandes carreras y ha demostrado que lo sigue teniendo: la velocidad y las ganas de ganar.