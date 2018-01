Ecclestone : "Ferrari podría sobrevivir a la F1"

Ecclestone, del lado de Ferrari | Foto: Zimbio

¿Ferrari podría irse de la Fórmula 1? Es uno de los rumores más escuchados desde que los nuevos dueños de la Fórmula 1, Liberty Media, hiciesen sus propuestas para el 2021, cuando se acaba el 'Pacto de la Concordia'. El equipo italiano se negó en rotundo a todas y cada una de ellas, e incluso ha llegado a amenazar a retirar a la Scuderia del Gran Circo. El equipo dirigido por Arrivabene no está nada contento con las propuestas realizadas, y la opinión es reforzada por el antiguo dueño de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. El británico sigue con su postura de apoyar a uno de los mayores equipos de la historia del deporte y pone contra la espada y la pared a los norteamericanos, con la esperanza de que cedan a sus exigencias y las del equipo italiano, uno de los más laureados de la historia del Gran Circo.

Ferrari puede vivir sin Fórmula 1

Ecclestone considera que, si Ferrari se marcha de la Fórmula 1 en 2021, la empresa de deportivos italiana puede sobrevivir perfectamente sin el deporte. "Si hubiera sido Luca di Montezemolo, no tendrías que tomártelo tan en serio. El automovilismo era la vida de Luca. Sergio puede vivir sin la Fórmula 1. Él solo está interesado en el negocio. Lo más importante para él es poder ofrecer a los accionistas un buen resultado comercial", ha afirmado el británico.

"Si a Marchionne no le gusta el camino que toma la Fórmula 1, entonces se detendrá. Me temo que Ferrari podría vivir sin la Fórmula 1 y no al revés", añadió Ecclestone, que, desde que comenzó este conflicto entre Ferrari y Liberty Media, se ha posicionado claramente del lado de la Scuderia.

Ecclestone "solo desea lo mejor"

Ecclestone también ha querido hablar de todo lo que se ha hecho en la Fórmula 1 desde la llegada de Liberty Media a los puestos de dirección de la competición. "Hoy es todo más relajado porque ya no estoy involucrado en la F1. Es por eso que hago más cosas que no haría antes", ha reconocido el británico, que no asistió a todas las carreras de la temporada pasada. "Tengo la sensación de que mis sucesores ya no quieren verme en la pista".

"Me disculpé una y otra vez con los organizadores porque les había vendido algo por un montón de dinero, que no cumplía con los requisitos. Pagaron por la vieja Fórmula 1. Todo lo que obtuvieron fueron victorias de Mercedes. Ahora les felicito, pues obtienen un buen valor por su dinero de nuevo", ha concluido Ecclestone, que solo desea lo mejor para el que hasta el año pasado era el deporte del que era máximo dirigente.