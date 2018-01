Hamilton, intimidando: "Vettel volverá más fuerte pero no podrá conmigo si hago lo que debo"

Foto: Mercedes AMG

Aún no ha empezado la campaña 2018 y ya empiezan los primeros duelos. Hamilton ha querido enviar un mensaje a¡l que puede ser su máximo rival para revalidar la corona. Sebastian Vettel ya lo puso en aprietos a principios de temporada aunque al final de temporada el HammerTime se impusó claramente. Es por eso que Lewis se ve capacitado para volver a vencer al alemán.

"No voy a contar lo que he aprendido de Vettel, pero puedes verlo y creo que habéis aprendido sobre él. Aprenderá de las experiencias, como todos nosotros lo hacemos. He tenido años así. También ha tenido años de completa solidez como el mío este año. Me imagino que el próximo año regresará con más fuerza, pero no creo que haya algo que no pueda lograr si hago mi trabajo” declaró para el portal estadounidense Motorsport.com.

La rivalidad entre los dos tetracampeones nos han otorgado momentos de tensión y emoción. La relación entre ellos no es mala a pesar del momento complicado vivido en Bakú. Los dos campeones estan marcando una era estos últimos años y sus duelos son y serán apasionantes. De hehco, el mismo Hamilton espera que la rivalidad entre los dos haga historia en el 'Gran Circo' y lo compara con otras leyendas del deporte como Rafa Nadal y Roger Federer.

“Hay puntos de presión y puntos débiles. Mantén el pie abajo, mantén la presión y cuando el otro no muestra signos de debilidad, es definitivamente difícil. Mirad a Federer y Nadal, en algún momento del juego se verá una ligera debilidad en el otro, aunque solo sea medio punto porcentual. Eso es lo que intentan aprovechar y lo que marca la diferencia. Así es como ha sido este año”, expresó para finalizar.

El alemán y el inglés ya tuvieron una lucha muy disputada por el título que derivó en tensión y en un pique inesperado entre ambos en Bakú, aunque en la segunda parte del mundial las aguas volvieron a su cauce.