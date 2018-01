Ecclestone: "Me disculpé con los promotores por la venta"

Google Plus

Foto: Fórmula 1

Bernie Ecclestone vendió a Liberty Media la Fórmula Uno por 8.000 millones de dólares (que son unos 6.600 millones de euros) y admite que, en ese momento, el deporte no valía eso: “Durante cinco años esperé que Ferrari se despertara. Y lo hizo. La pelea entre Ferrari y Mercedes movilizó a los fans. Me disculpé con los promotores por venderles por un montón de dinero algo que no cumplía con los requisitos. Pagaron por la antigua Fórmula 1, pero todo lo que obtuvieron fueron victorias de Mercedes. Ahora vuelven a tener una buena relación calidad-precio”.

El británico, tras la venta, estaba presente por los circuitos, pero poco a poco fue desapareciendo y la razón la dio en una entrevista para Auto Motor un Sport: “Siento que mis sucesores ya no quieren que esté más en las pistas”.

Ecclestone estaba al cargo de la F1 desde el año 1978, hasta 2014 que presentó su dimisión, pero él no se cree el padre de este deporte: “Yo solo contribuí a su desarrollo junto con todos los equipos, y quiero ver el desarrollo del producto. No me arrepiento de nada, quiero que prospere”.

Dicen que el poder te cambia, el mismo Ecclestone, ya retirado, también ha declarado que se paga demasiado por albergar un Gran Premio: “Hoy en día estoy más relajado porque ya no estoy involucrado. Por eso reconozco más cosas que evitaría hacer o cosas que mejorar”.

También ve mal ese cambio al motor V6 turbo híbrido y tampoco ve solución a lo que se quiere introducir a partir de 2021: “Hace diez años les hubiera dicho a los equipos: 'sigan adelante con ese maldito motor si aumentan el flujo de combustible y la cantidad de combustible'. Pero yo personalmente habría anulado el motor. Este motor fue un desastre desde el primer día. La Fórmula 1 debería volver a un buen motor que permita buenas carreras, incluso aunque sea un V12”.

Aunque la opinión de otros como Jean Todt es totalmente distinta: “La sociedad no aceptarían la vuelta a los motores V12 o V10. Estoy seguro de que, si decidimos volver a los motores de hace 10 años, muchos fabricantes no lo apoyarían”, dijo en una entrevista a la revista Auto de la FIA en el pasado mes de marzo.