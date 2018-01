Renault aclara las tareas de Budkowski dentro del equipo

Google Plus

Abiteboul, rápido en acallar críticas

Marcin Budkwoski se ha convertido en uno de los temas más recurrentes dentro de la Fórmula 1. El que ha sido hasta la pasada temporada director técnico de la FIA ha sido uno de los grandes refuerzos de Renault, al margen del cambio de proveedor de motores para McLaren y Toro Rosso. El nuevo fichaje de Renault ha causado un gran número de quejas entre todas las escuderías, ya que consideran que podría suministrar información de todos los monoplazas de la parrilla al equipo francés, que está mejorando temporada tras temporada. Además, consideran que si tienen la información, pueden cambiar el orden en el Gran Circo con métodos ilegales, y que deberían ser sancionados. A pesar de todo esto, Renault ha salido al paso de estas acusaciones.

Renault, en defensa de sus intereses

La escudería francesa no está dispuesta a callarse después de todas las quejas y las críticas del resto de escuderías tras el fichaje para su equipo del antiguo director técnico del máximo organismo del mundo del automovilismo. Renault está dispuesta a luchar por sus intereses y no quedarse de brazos cruzados mientras no dejan de arreciar las críticas en torno a su estructura.

"Puedo entender el escepticismo de los equipos, pero no fichamos a alguien del calibre de Marcin como director ejecutivo sólo por lo que sabe de los otros equipos. Lo fichamos por sus capacidades, su experiencia y sus habilidades", ha afirmado Cyril Abiteboul, el director de la escudería Renault en una entrevista concedida a Motorsport.com.

"Es alguien que viene con un currículum fantástico, también fuera de la Fórmula 1 y encaja perfectamente para construir la próxima etapa de Renault en la F1. No nos interesan los secretos de otros coches y creo que algo que demuestra bien eso es el hecho de que hemos aceptado básicamente mantenerle aislado de cualquier desarrollo del chasis hasta abril".

Nuevas tareas para Budkowski

Para acallar todas las críticas, Abiteboul ha afirmado que las tareas de Budkowski no serán las que tenía dentro de la FIA, por lo que da algo de tranquilidad a todas las escuadras que componen la parrilla de la Fórmula 1, la máxima categoría del deporte del motor.

"La situación es que cobrará desde enero en adelante, pero no estará involucrado en nada del desarrollo del chasis, sino en trabajo fuera de la F1, centrado en otras actividades de competición que tenemos. Necesito que entienda también la organización de Renault. Hay un proceso de aclimatación antes de que se pueda centrar en el desarrollo del chasis y en las operaciones a las que se dedicará en Enstone desde abril", manifestaba para Motorsport el máximo responsable de Renault.

Además, Abiteboul ha querido aclarar qué es lo que va a realizar Marcin Budkowski exactamente. "Marcin se centrará en construir la organización y las operaciones para asegurarnos de que conseguimos nuestras ambiciones para 2020-2021, años en los que queremos empezar a luchar por el Campeonato. Quiero que Marcin construya el equipo de F1 perfecto del siglo XXI", ha concluido Abiteboul.