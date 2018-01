Alonso: “Quiero disfrutar, y si me siento competitivo, iré a por ello”

Google Plus

Foto: Rolex 24 horas Daytona

Fernando Alonso está viviendo la gran experiencia que pedía a gritos por redes sociales, ya el primer día marcó un buen tiempo (1:39.604). Con la sesión del viernes y del sábado acabadas, el español era vigésimo sexto con un tiempo de 1:38.072. En la jornada del domingo, durante la clasificatoria que elegiría el orden de box el día de la prueba, fue decimosegundo con un tiempo de 1:375.

El actual piloto de McLaren-Renault habló el pasado viernes, en primer lugar, explicando las sensaciones de conducir este tipo de coches LMP2: “Las sensaciones en la curva peraltada son especiales. La presión que tienes en el cuerpo, la visión que tienes desde el coche... Así que intentas inclinarte para ver dónde vas. El tamaño de todo aquí es enorme, me encanta el circuito”.

Alonso añade que su objetivo no es ganar en Daytona: “Tengo el mismo objetivo que en Indianápolis. Tengo que aprenderme el circuito, técnicas diferentes de pilotaje. Intentaré ser mejor piloto cuando acaben las 24 horas, ese es el objetivo. Es la primera vez que piloto estos coches, con GTs por los lados, de noche... Es un gran desafío. Lo primero que quiero hacer es disfrutar, y si me siento competitivo, iré a por ello”.

El bicampeón de Fórmula Uno es el más viejo de los tres que conducirán el mismo coche y hay alguna dificultad: “Hasta ahora ha estado bien trabajar con mis compañeros de equipo. Son muy jóvenes... Entre ambos suman mi edad y creo que no soy tan viejo –ríe–. El problema más grande es el cinturón de seguridad, el que va entre nuestras piernas. Yo necesitó uno más grande que el que usan ellos. Ese ha sido el problema más grande de la primera sesión”.

Todo esto es muy bonito, pero desde que nació su gran sueño era ser piloto de Fórmula 1 y no ha perdido esa ilusión: “Mi mayor prioridad es ganar mi tercer Mundial de F1. Creo que en 2018 con McLaren deberíamos volver a estar en las mejores posiciones con los motores Renault. Pero también está en mis planes correr algunas carreras icónicas durante la temporada. Correr en Daytona es un primer paso, y luego de esta carrera entenderé mejor cómo funciona la resistencia... Intentaré correr en las 24 horas de Le Mans este año y en 2019 espero poder correr de nuevo en las 500 Millas de Indianápolis”. Alonso deja caer otra exclusiva, su participación o no en LeMans para este 2018 no está cerrada, como han indicado muchos medios.

Para finalizar, así de facil fue su participación en Daytona: “Fue más fácil que en Indianápolis, porque el jefe de McLaren es el mismo jefe que en United Autosports. Una vez que surgió la idea, hablé con Zak Brown y pregunté si había alguna posibilidad de unirme y en cinco minutos lo arreglamos y aquí estoy”.