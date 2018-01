John Owen sobre el principio de temporada de Mercedes: "Estábamos muy confundidos, realmente no sabíamos qué hacer"

Google Plus

Fotografía: Mercedes-AMG Petronas Motorsport

Los de Mercedes, a pesar de las dificultades que tuvieron a principio de la temporada, lograban su cuarto doblete de títulos esta pasada temporada 2017. Los primeros Grandes Premios fueron muy complicados para ellos, y prácticamente se dedicaban a perseguir a los de Ferrari curva tras curva. Sus monoplazas parecían no encontrarse a la altura, sufrieron incluso para adaptarse a los nuevos neumáticos ultrablandos de Pirelli. A pesar de todo esto, toda la escudería Mercedes dio un giro y logró desarrollar una temporada talentosa, logrando el campeonato de pilotos y el de escuderías.

John Owen, jefe de diseño, ha explicado que los problemas sorprendieron a los de Mercedes por el tipo de diseño y la ingeniería con la que contaban: "Con este coche no lo entendíamos, y creo que el término 'diva' se lo pusieron porque parecía que hacíamos todo lo que se suponía que había que hacer de la manera correcta y luego no respondía cómo queríamos. En esas primeras carreras estábamos muy confundidos, para ser sincero. Y no sabíamos realmente qué debíamos hacer", explicaba Owen.

Y fue el mismo Owen quien encontró los principales problemas que retrasaban a los monoplazas de Mercedes: “Durante años, nuestro monoplaza probablemente aplicaba más peso en los neumáticos traseros y otros tenían más en los neumáticos delanteros. Se trata de intentar encontrar la mejor manera de hacer funcionar el coche para equilibrar el desgaste de ambos lados. Llegamos a pistas como Silverstone, Montreal, Monza, Austin o Suzuka; esas son pistas realmente buenas para nosotros, pero en las pistas más lentas, en los circuitos donde hacía más calor, sufrimos más”.

"Probamos muchas cosas y poco a poco, a medida que transcurrieron las carreras, cuanto más lo pensábamos, más análisis hacíamos, y diría que hicimos más análisis que cualquier otro año para profundizar y comprender, empezamos a ir minimizando esos problemas. Ha sido genial, y creo que al final de la temporada probablemente ya no podríamos llamar 'diva' a nuestro coche. Claramente pretendemos eliminar tantas características incómodas como podamos para el próximo año, y con suerte no tener ninguna nueva", zanjaba el jefe de diseño de Mercedes.