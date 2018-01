Brown: “Esperamos que se vea el gran cambio de McLaren en Australia”

Google Plus

Foto: Getty Images

En 2017, McLaren ya afrontó un gran cambio de colores, ese plateado y rojo por un naranja, negro y blanco. Zak Brown lo quiso así para olvidar la era de Ron Dennis. Para este nuevo año, el CEO asegura que serán el equipo que más cambie de cara a 2018 sin ninguna duda. En una entrevista para Autosport, Brown dijo: “El automóvil no se verá igual que el año pasado. Toda nuestra marca, la visibilidad de McLaren, pasará al siguiente nivel y será emocionante”, con estas palabras ya se desea ver el nuevo monoplaza.

Todos los equipos querrán cambiar, pero sin duda desde McLaren aseguran que serán los que hagan más cambios: “Sabemos cómo se verán muchos de los otros equipos, pero esperamos que la gente vea el cambio más grande, dentro y fuera de la pista, en McLaren yendo a Australia”. Zak no quiere decir claremente si el naranja seguirá predominando en el monoplaza: “Habrá algún guiño a nuestra historia, pero todavía no hemos terminado con el aspecto porque mucho de eso depende del patrocinador”.

McLaren será el equipo que más cambie en 2018

Desde que Vodafone y McLaren rompieran su acuerdo en 2013, la marca no ha conseguido un patrocinador importante, por ello el equipo trabaja día y noche para conseguir un patrocinador a la altura: “Necesitamos un socio principal, hemos analizado todos nuestros activos comerciales, que no es solo el auto de carreras, sino también nuestras otras formas de comercializar el mundo de McLaren. Al pasar por ese ejercicio se desarrolló un plan que no requiere un 'socio de título'. Se trata de proteger el nombre de McLaren. Eso es todo lo que trato de hacer es mantener esa posición y mantenernos como McLaren”.

En este aspecto, los fichajes van llegando, Brown dijo que “el futuro comercial se veía positivo”. “Hasta ahora hemos firmado tres socios que comenzaremos a anunciar y esperamos algunos más”, añadió.“Estoy muy contento con la dirección del equipo en la pista, nuestra alineación de pilotos y fuera de pista, nuestro comercial, nuestro compromiso de marketing, con los fanáticos. Es una gran compañía con una gran marca que ha estado desaprovechada en los últimos tiempos”, finalizó su intervención.