Carlos Sainz volverá a contar con grada propia

Sainz, con una nueva grada en Montmeló | Foto: AFP

Carlos Sainz se ha convertido en uno de los pilotos más populares de la parrilla de Fórmula 1. El madrileño, que compite en Renault, siempre ha sido amable con todos y cada uno de sus seguidores, además de su talento y la modestia que muestra cada vez que disputa una carrera, da igual en qué circuito sea. Además, en el circuito de Montmeló, en el Gran Premio de España, siempre reserva una grada para sus fans, siendo uno de los corredores más apreciados, no solo por los aficionados, sino por todos los miembros que forman parte del Gran Circo, siendo uno de los más queridos por todos. Además, coinciden en que su marcha a la escudería francesa es una de las mejores decisiones que podría haber tomado, ya que un cuarto año en Toro Rosso es lo peor que le podría haber pasado, dentro de Red Bull, que no tiene plaza por el momento para Sainz, ya que Ricciardo y Verstappen lo tienen.

Sainz, predispuesto por sus aficionados

Un usuario preguntó a Carlos Sainz en Twitter si iba a volver a poner en marcha la iniciativa de grada de fans en el circuito de Montmeló. Ante esta pregunta, el '55' respondió de forma clara: "La duda ofende", añadido por un emoticono sonriente. El madrileño siempre se ha mostrado abierto a sus fans y siempre les ha atendido con una sonrisa en la cara, derrochando amabilidad y modestia a partes iguales, siendo uno de los pilotos más queridos de la parrilla.

"La gente me decía que, sin mí, no habrían podido haber venido en su vida a una carrera de Fórmula 1. La gente estaba emocionada de verdad y eso a mí me llena muchísimo". En la pasada temporada, la grada del piloto de Toro Rosso, por aquel entonces, fue un rotundo éxito, y esa fórmula se va a repetir en esta temporada, en el Gran Premio de España, uno de los más importantes del año para Carlos Sainz.