Webber desaprueba la participación de Alonso en Daytona

Alonso y Webber en el GP de Brasil de 2013/ Zimbio

Durante el pasado fin de semana, Alonso disputó los test previos a la carrera de resistencia de Daytona, que se celebrará a finales de este mes. Mark Webber, que ya participó en carreras de resistencia después de su paso por la Fórmula 1, cree que el asturiano no debería combinar estas dos categorías. “Es un error (…) Creo que si compites en Fórmula 1 no te puedes permitir distracciones, ya que no te deja espacio”, señaló a Automotor.

Sin embargo, no vacila a la hora de asegurar que Alonso podría ganar en Daytona afirmando que “si gana, sería impresionante”. Aunque también añade que ganar en la cita estadounidense “no le aportará nada”.

El de McLaren es un piloto polivalente, solo hace falta echar la mirada atrás para comprobar cómo se ha ajustado a coches casi indomables, por lo que su adaptación a un coche de Resistencia no le debería suponer ningún problema. Webber afirmó que “pilotar un prototipo, aun siendo más pesado que un F1, no es un problema”. “Hay que buscar el límite, pero en las carreras de resistencia el límite no es el objetivo final, hay otros problemas a superar”, continuó.

Hay que recordar que, en 2015, Nico Hülkenberg, ganó en Le Mans, demostrando que los pilotos de Fórmula 1 son totalmente polivalentes. Pese a ello, Webber opina que pudo participar y ganar porque “fue con un equipo de segundo nivel en F1”. El australiano siguió en su línea restándole importancia a la victoria del piloto alemán en la cita francesa. “Estuvo con el mejor equipo de Le Mans, eso hizo las cosas más sencillas”, sentenció.