Pantalla digital informativa en el Halo

Google Plus

Foto: Formula1.com

El nuevo sistema de seguridad integrado por la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) ha dado mucha guerra. La afición, pilotos, equipos han manifestado que la Fórmula 1 será más fea a partir de ahora, pero muchos otros han dicho que la seguridad es lo más importante en este deporte.

Ese tema parece que está olvidado, Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, ha desvelado que la organización piensa en introducir una pantalla digital informativa, con mensajes que se desplacen horizontalmente. “La F1 ha hablado de poner algo digital en el halo, así que creo que lo vamos a aprovechar al máximo. Posiblemente una especie de pantalla digital informativa, como la que se ve en la Bolsa", señalaba Brown.

Aunque el jefe de McLaren confirma que hay pequeños matices en este elemento: “Hay reglas sobre lo que puedes y no puedes hacer con Halo: el interior no se puede pintar porque no quieren que los pilotos se distraigan”.

Confía en que el halo sea bonito para todos en un futuro: “Como todas las cosas, se desarrollará con el tiempo, así que el aspecto del Halo de hoy en día será diferente al de dentro de cinco años. Con suerte se convertirá en una parte más integrada, ahora parece un poco atornillada al coche. Si con el tiempo puede estar un poco más integrada en el monoplaza, visiblemente más agradable”.

También, un portavoz de la F1, ha hablado sobre el tema en unas declaraciones recogidas por Motorsport: “Siempre buscamos formas nuevas de ayudar a nuestros socios comerciales, para que los equipos y promotores logren la mejor visibilidad posible en cada carrera. Hay varias soluciones experimentales que probamos. Todas o ninguna podrían ver la luz del día en la próxima temporada”.

Un diseñador de arte digital finés, Esa Mustonen, conocido por reconcebir automóviles en sus perfiles de internet, ya colgó en sus redes sociales esta idea, que ahora parece no ser tan loca.