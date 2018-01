Chase Carey: “Copenhague es una ciudad especial”

Google Plus

Foto: Clive Mason (Getty Images)

La Fórmula 1 y Liberty Media siguen ampliando su horizonte. Son muchos los frentes abiertos por los norteamericanos tras su llegada. Uno de ellos ha sido la ampliación de localizaciones para el calendario de futuras temporadas. Pero, a diferencia de los últimos años, una de las nuevas pruebas podrían ser en territorio europeo. Como ya se adelantó en este medio, Dinamarca podría entrar en 2020 al campeonato de Fórmula 1.

Sobre ello, Chase Carey se mostraba satisfecho en declaraciones recogidas por Reuters: "Estamos entusiasmados sobre la oportunidad de explorar una carrera potencial aquí en Dinamarca. Copenhague representa el tipo de localización que creemos que puede proporcionar realmente una plataforma genial".

Y es que para el CEO de la Fórmula 1 es importante que los nuevos eventos se realicen en localizaciones icónicas, siendo Copenhague un lugar idóneo: "Hemos hablado mucho de la importancia de que nuestros eventos sean en ubicaciones icónicas que sean del interés del mundo y creo que Copenhague cumple con eso", señalaba al diario danés BT.

Y es que con la posible llegada de la Fórmula 1 a Dinamarca no sólo abren mercado en esta región del norte de Europa, sí no a toda Escandinavia: "No sólo lo ven como Copenhague, sino como toda Escandinavia, que es un mercado potencial para ellos. Escandinavia ha sido una gran parte de nuestro deporte y tener conductores locales siempre es una ventaja", destacaba Chase Carey.

Por parte de las instituciones danesas también se respira entusiasmo. Helge Sander, Ministro de Ciencia, Tecnología y Desarrollo danés asegura que existe un interés real por Dinamarca hacia la F1: "Es claramente una ventaja si tenemos un danés en F1. Pero incluso si no hay un danés, el interés por la F1 en Dinamarca es generalmente grande. Por supuesto, preferiría que hubiera un danés, pero no es fundamental", comentaba sobre la presencia de Magnussen.

También el Ministro de Industria del país nórdico, Brian Mikkelsen, señalaba el interés de su gobierno por poder albergar esta prueba aunque necesitarán apoyos privados para su financiación: "Tuvimos una reunión realmente buena con Chase Carey. El gobierno danés está interesado en atraer eventos deportivos grandes y la F1 es definitivamente uno. Le he dicho a Chase que el gobierno danés apoya este proyecto y quiere hablar de dinero, pero no vamos a financiar la mayoría", señalaba.

Por último, el CEO de la Fórmula 1 señala como objetivo mantener una relación a largo plazo con las instituciones danesas: "Nuestro objetivo es tener asociaciones a largo plazo, que beneficie a ambas partes. No quiero decir lo cerca que estamos de cerrar un acuerdo, ya que estamos interesados en muchos lugares en el mundo, pero Copenhague es una ciudad especial y tenemos una oportunidad de hacer algo para que todos salgamos ganando", sentenciaba el CEO de la Fórmula 1.