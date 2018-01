Kevin Magnussen ha recuperado su confianza en Haas

Foto: Clive Mason - Getty Images

Tras comenzar su etapa prometedora en la Fórmula 1 con McLaren con un podio, el resto del año los resultados no llegaron. Después de pasar la temporada 2015 como piloto de desarrollo tras la llegada de Fernando Alonso a McLaren junto con Honda, el danés emprendió su marcha a Renault. La formación francesa regresaba de nuevo como constructor al Gran Circo, brindando una gran oportunidad a Kevin. Aunque fue un año complicado para el equipo del rombo, tan solo sumó dos puntos.

Ya en el recién despedido 2017, Kevin Magnussen llegaba a un equipo aparentemente inferior a los dos anteriores, Haas. Pero en declaraciones recogidas por Autosport, el danés se definidado más feliz que nunca desde que compite con los norteamericanos: “He sido capaz de dejar atrás, un poco, la presión de ser un piloto de Fórmula 1 y simplemente divertirme conduciendo, disfrutar de las carreras y de los coches más”, señalaba el de Haas.

“Sigo centrado y sigo trabajando duro. Simplemente es más divertido y con menos presión negativa. Siempre es más fácil cuando te diviertes. Y es que aquí siempre estoy contento, me divierto trabajando con estos chicos. Y me gusta como trabaja y opera el equipo además de la mentalidad que se mantiene dentro”.

Magnussen, en declaraciones recogidas por Autosport, ha señalado que bajarse del McLaren en 2015 para ceder su asiento a Fernando Alonso fue duro. Pero desde su llegada a Haas, se ha sentido cómodo y confiado de cara a 2018.

“Fue duro pasar todo un año fuera de la Fórmula 1 en 2015 cuando perdí el sitio en McLaren con Fernando Alonso. Después en mi regreso, volviendo a acostumbrarme a todo otra vez, volviendo todo ello me costó tiempo. Pero en 2017 me he sentido normal, me he sentido más como en casa. Estoy deseando de que llegue 2018 para empezar la temporada con un equipo que realmente conozco”, sentenciaba el danés.