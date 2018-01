Kvyat, ¿a otros equipos cedido por Ferrari?

Una de las grandes sorpresas de la temporada de la Fórmula se ha producido dentro de los muros de Ferrari. El equipo italiano ha comunicado el fichaje del piloto ruso Daniil Kvyat. Después de haber sido expulsado de Red Bull tras sus mediocres resultados, tanto en el equipo energético como en la escudería filial de los austríacos, Toro Rosso, el ruso tenía muy pocas posibilidades de regresar a la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, una de las escuderías más legendarias del Gran Circo no opinó lo mismo y tomó la firme decisión de firmar a uno de los jóvenes con más talento de la parrilla, a pesar de todos sus errores, especialmente en la pasada temporada, cuando tuvo conflictos, con, entre otros, su ex compañero de equipo, el madrileño Carlos Sainz, o el bicampeón del mundo, Fernando Alonso, con quien colisionó en el Gran Premio de Austria.

Piloto de desarollo, y ¿algo más?

"El papel del piloto de desarrollo normalmente está asociado con trabajo en el simulador. Las principales actividades en pista están cubiertas por nuestros demás pilotos", afirmó un portavoz del equipo Ferrari a la agencia de noticias Tass sobre las funciones que va a tener Kvyat en el equipo italiano.

Por otro lado, las funciones como piloto de desarrollo del corredor ruso podrían ser algo más. Vistas las pasadas experiencias con pilotos como el mexicano Esteban Gutiérrez o el francés Vergne, que terminaron siendo pilotos titulares en escuderías de Fórmula 1 con las que Ferrari tenía convenios y diferentes acuerdos, como fue el caso de Sauber o Toro Rosso.

¿De las pruebas a la pista?

"Llevará experiencia valiosa a Ferrari, ya que fue piloto la temporada pasada", ha destacado el comentarista de la cadena finesa C More, Toni Vilander. "Quizás su representante pensó que era la solución correcta, aunque el simulador no mejore las habilidades de un piloto. No debería permanecer como piloto probador mucho, el objetivo de cada piloto es correr".

Kvyat podría no pasarse demasiado tiempo como piloto de desarrollo en Ferrari. Hay equipos muy interesados en sus servicios, y el ruso es cotizado, a pesar de su mala salida de Red Bull. Kvyat puede convertirse en el nuevo corredor de una escudería con gran potencial en el futuro, y eso puede significar que pueda ascender a otros equipos más fuertes en los próximos años.