Daniel Ricciardo: “Max maduró mucho este año, dentro y fuera de la pista”

Foto: Dan Istitene, Getty Images

Tras finalizar su segunda temporada compartiendo garaje, esta vez siendo un año entero, Daniel Ricciardo hace balance sobre la relación que mantiene con Max Verstappen. Aunque el australiano ha sumado 32 puntos más que Verstappen, el holandés ha sumado más problemas de fiabilidad y una victoria más

Con la conclusión del Gran Premio de Abu Dhabi el balance final fue positivo, ambos pilotos tuvieron ciertos problemas en el pasado. Y es que en el Gran Premio de Hungría de 2017 Verstappen dejaba sin espacio a Ricciardo en la salida, abandonando el australiano pero no Max. Aun así, Ricciardo reconoce que Verstappen se disculpó al final de la misma: “Lo de Budapest fue un poco difícil. Afortunadamente lo gestionó bien después y se disculpó e hizo lo que tenía que hacer”, ha comentado a motorsport.com.

Además, Ricciardo cree que su compañero de equipo ha madurado y ahora es más respetado en pista: "Ahora siento que hay ese respeto del uno por el otro. Max maduró mucho este año, dentro y fuera de la pista. En pista, fue más sensato. Estuvo mucho menos bajo lupa que el año anterior. Veo que también respeta un poco más a los rivales”, ha señalado.

Cuando es preguntado sí volverán a tener nuevos ‘roces’ en carrera, Ricciardo cree que es positivo sí ocurre en posiciones nobles de la parrilla: “Se lidiará con ello. Si ocurrieran cosas, encontraríamos la manera de lidiar con ello, pero diría que es un bendito problema de tener. Si hay un poco de roce, prefiero eso que luchar por el sexto puesto y no tener roces”, ha destacado.

Aunque el rendimiento de Red Bull no ha sido el mejor en este 2017, en caso de que puedan luchar por el mundial no cree que su relación fuera como la de Hamilton y Rosberg: "No creo que llegue a un punto como lo de Lewis y Nico. Esa fue una situación bastante especial. Solo llegaríamos a ese punto si nos perdiéramos el respeto mutuamente”.

Por último, destaca que felicitó al holandés en las dos carreras que logró la victoria: "Las carreras que ganó este año, lo reconocí, dije que fue el mejor piloto del fin de semana o del día. Y así fue. Si empiezo a decir que es por esto o que el equipo le dio el mejor motor, entonces se crean problemas. ¡Si eres sincero, reconoce que lo hizo mejor y luego encuentra la manera de que no vuelva a suceder!", sentenciaba el australiano.