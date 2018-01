La F1 estudia cambiar la parrilla de salida

Google Plus

Siguen llegando novedades al Gran Circo, a la par que se prueban nuevas de cara a un futuro no muy lejano. Una de las personas ligada a la Fórmula 1 que ahora trabaja en el equipo de Ross Brawn, para estudiar la nueva dirección del campeonato es Pat Symonds. El que fuera el antiguo jefe técnico de Williams anuncia que se están probando nuevos tipos de parrillas de salida.

Gracias a la entrada de la Fórmula 1 a los eSports o deportes virtuales, desde el grupo de estrategia están poniendo a prueba nuevas fórmulas de salidas: "Estamos interesados en utilizar entornos virtuales para probar algunas de estas regulaciones. Te da la oportunidad de hacer cosas que de otra manera no puedes simular de una manera sencilla", ha comentado.

Sobre este tema, Symonds destaca que no siempre se ha realizado de la misma forma a la que estamos acostumbrados: "Anteriormente no era así. Hubo una época en que los monoplazas comenzaban en paralelo, en otra época –tenemos una foto en nuestra sala de juntas en Londres que creo que es de Monza– con cuatro coches en la primera fila".

Es por ello que desde el grupo de estrategia dirigido por Ross Brawn buscan explorar nuevas soluciones que dotarían de un mayor espectáculo a la F1. Aun así, estas soluciones deberían pasar por un profundo estudio antes de cualquier prueba en los circuitos. Gracias a los eSports, este tipo de pruebas se pueden realizar con mayor facilidad.

"¿Qué pasaría si hiciéramos esto de nuevo? No es el tipo de cosas que se pueden simular fácilmente. Se lo planteamos a nuestro grupo eSports y les decimos: 'chicos, cambiemos la parrilla y hagamos 20 carreras'. No es necesario que duren 300 km. Solo nos interesan las tres primeras vueltas y ver qué pasa. ¿Tendremos una primera vuelta mucho más emocionante o habrá un accidente en la primera curva uno?".

Aun así, Symonds destaca que en la historia reciente de este deporte se vivió una decisión totalmente diferente. Antes de la llegada de Liberty Media, con la anterior dirección, se propuso cambiar el sistema de clasificación. Tras una única sesión donde nadie salió satisfecho, la dirección echó marcha atrás a la novedad. Es por ello que Symonds no quiere cometer el mismo error.

"Algunos recordarán que hace un par de años, alguien que ya no está en F1, decidió que sería una buena idea cambiar el sistema de clasificación y, por capricho se hizo. No hubo ninguna simulación. Algunas personas con un alto cociente intelectual se dieron cuenta de que iba a ser un desastre, como acabó siendo y, sin embargo, siguieron adelante y, claro, fue un desastre. ¿Cómo pasan cosas así? No podemos permitirnos que suceda de nuevo", ha finalizado.