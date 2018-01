Ventajas e inconvenientes de que la F1 se emita en televisión de pago

Google Plus

Movistar, de nuevo con la Fórmula 1 | Foto: Movistar +

La Fórmula 1 tendrá continuidad en España. La empresa propietaria del Gran Circo, Liberty Media, ha llegado a un acuerdo con Movistar + para que las carreras se emitan por el canal durante las próximas tres temporadas. De esta manera, el contrato que estaba a punto de finalizar, tiene como punto de partida este 2018, que promete ser una de las temporadas más apasionantes de los últimos tiempos, y acabará en 2020, que es cuando tendrán que sentarse a negociar ambas partes de nuevo para ampliar el contrato, Por lo tanto, España no se queda sin ver las carreras de uno de los mayores espectáculos del mundo. Había muchas especulaciones al respecto de si se iba a renovar o no, ya que pasaban los meses y no había noticias sobre las negociaciones entre Liberty y Movistar, que finalmente han cristalizado de la mejor manera para todos.

Muy alabado Movistar +, pero bajón de audiencia con ser de pago

La cadena privada entró en el 2014 en la Fórmula 1, compartiendo los derechos de las carreras con Antena 3, que los emitían en abierto. Después de 2015, cuando la cadena de Atresmedia decidió no renovar su contrato con el Gran Circo, Movistar se quedó en solitario con todos los derechos de la Fórmula 1, convirtiendo al deporte en uno de sus mayores reclamos a la hora de captar abonados, que es lo que siempre necesita una empresa privada de contenidos y medios de comunicación.

Desde su llegada, Movistar ha sido muy elogiada, por sus contenidos de calidad, y su manera de enfocarlos. Esa ha sido una de sus grandes ventajas. Además, muchos de los que estaban en Antena 3 y las anteriores cadenas se han incorporado a Movistar +, como Julio Morales, que seguirá siendo el director de la programación de F1, con lo que no se pierde la esencia de lo que había cuando eran las carreras en abierto. . Noemí de Miguel, Roberto Rodríguez y Albert Fábrega, expertos sobre Fórmula 1, estarán en los circuitos entrevistando a los personajes relevantes en el paddock y aportando datos relevantes a la retransmisión desde Madrid, y Miguel Portillo, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella serán los narradores de las carreras desde el plató.

Los inconvenientes, hay uno principalmente, que es televisión de pago. No todo el mundo puede permitirse una cadena como Movistar, y esa ha sido una de las grandes razones por las que se ha producido un bajón de audiencia en las últimas temporadas. Es por ello, que además, como sólo emitía en exclusividad Movistar, se ha ampliado para que los usuarios de otras plataformas, como Vodafone, puedan ver las carreras y no haya tanta pérdida de público como se ha producido. De esta manera, están en camino de resolver ese gran inconveniente.

Todo el mundo satisfecho

La renovación del contrato entre la Fórmula 1 y Movistar + ha dejado a todo el mundo contento, porque se podrán ver las carreras durante al menos tres temporadas más, y en un canal con contenidos de calidad como es Movistar +. Así lo ha expresado el director de derechos de Fórmula 1, Ian Holmes.

"Estamos muy contentos de continuar con nuestra relación con Movistar+, que comenzó en 2014. España es uno de los mercados europeos más importantes para la Fórmula 1 y gracias a esta asociación, los aficionados españoles podrán seguir disfrutando del espectáculo ofrecido por la competición más importante del deporte del motor 24/7 en un canal dedicado, Movistar F1. También ayudaremos a Movistar+ a producir contenido exclusivo para su distribución a través de sus plataformas digitales y redes sociales, lo que contribuirá a ampliar la base de seguidores y su engagement".

Por su parte, Movistar + también ha querido expresar su satisfacción con la firma del nuevo contrato con los máximos responsables de la Fórmula 1 para las tres próximas temporadas. Así lo ve el director de Contenidos de Fórmula 1 de la cadena, Alex Martínez Roig, que ha expresado que es uno de los grandes pilares de su programación.

“El motor es un pilar estratégico para Movistar+, con una oferta bien diferenciada y dos canales dedicados pioneros en el panorama internacional. Queremos construir un ambicioso proyecto con Fórmula 1, marcando como objetivo el generar afición por este deporte y cumplir los requisitos de la comunidad de seguidores más exigente. Un público técnico y volcado con las retransmisiones. Ahí es donde queremos avanzar y explorar las nuevas opciones que nos otorga el mundo online. Esta será la quinta temporada consecutiva donde la competición se verá íntegramente en nuestro canal dedicado a este deporte , Movistar F1. La renovación de este acuerdo con Fórmula 1 es un paso más en el compromiso de nuestra plataforma para tener la mejor oferta deportiva posible”, finalizó Roig.