El dinero contra el talento / Imagen: Twitter @F1

Hace un tiempo en la Formula 1 se conseguía entrar con buenos resultados, campeón de la GP2 o las World Series, GP3. Con el paso del tiempo eso ha cambiado, los equipos de la zona media-baja buscan pilotos que, a parte de tener buenas manos para pilotar, también vengan de la mano de una buena cantidad económica.

Un buen ejemplo del pasado fue Pastor Maldonado, el piloto venezolano contaba con el el apoyo de PDVSA, pese a que consiguió vencer el titulo de GP2 la temporada anterior. Empezó bien su entrada en la Formula 1 con su victoria en el GP de España, pero su pobre rendimiento y sus constantes fallos de pilotaje que, le propiciaban acabar la carrera antes de tiempo, y con ello las criticas del Paddock. La prensa le tildaba de ser el piloto más peligroso de la Formula 1.

Otro piloto que entró en la Formula 1 en 2011 con él fue el mexicano Sergio "Checo" Pérez. El actual piloto de Force India consiguió un asiento en la Formula 1 gracias a la empresa Telmex. Con el paso del tiempo Sergio Pérez ha demostrado con sus actuaciones que es un gran piloto y que merece tener un sitio en la Formula 1. El mexicano ha pilotado en Sauber, McLaren y Force India.

Ahora es prácticamente imposible entrar a la F1 sin dinero. La combinación de aumento de costes en la producción del coche con la salida de principales patrocinadores como las empresas del tabaco. Esto hace que tengan que entrar nuevos patrocinadores de la mano de nuevos y prometedores pilotos.

¿Dinero o talento? / Imagen: Twitter @F1

En esta última temporada se ha añadido uno nuevo a la lista de pilotos de pago, es el caso de Lance Stroll. El actual piloto de Williams aporta gran cantidad económica a la escudería. Tiene un talento incuestionable, ganó la F3 en 2016, pero su entrada en la Fórmula 1 viene de la mano de una gran cantidad económica. El piloto canadiense ha cuajado una temporada muy irregular en cuanto a resultados, destaca su tercer puesto en Bakú con actuaciones de muy pobre rendimiento.

Kubica o Sirotkin

Al otro lado del Box de Williams, todavía se desconoce quien puede ser el sustituto de Felipe Massa. En los últimos días se barajan varios nombres, Kubica o Sirotkin. La escudería británica decidirá o el aporte económico ruso de Sirotkin o el talento de Kubica, que pese a su accidente en el pasado en los Rallys ha confirmado que está en plenas facultades físicas para conducir un F1 y en los test de Abu Dabí del final de temporada lo ha demostrado.

Kubica durante los Test de F1 de final de temporada / Imagen: Twitter @F1

Esta es la cuestión: ¿dinero o talento? ¿hacia donde va encaminada la F1?

Como hemos analizado poco a poco van entrando los denominados pilotos de pago en escuderías que no van a luchar por campeonatos, pero en los de la zona media cada equipo tiene ya al menos un piloto que entra a la F1 como piloto de pago. En los equipos punteros esto no pasa porque no necesitan el aporte económico de los pilotos, al estar en la zona alta los patrocinadores quieren entrar en la F1 en los equipos y no al contrario.