Sainz: "Me encantaría luchar por posiciones más altas"

Sainz, preparado para dar un paso adelante | Foto: AFP

El 2017 ha sido, sin lugar a dudas, la temporada más movida de la carrera de Carlos Sainz en la Fórmula 1. Al estar en Toro Rosso, con un coche en el que el piloto era muy superior, a pasar al tormento de sus jefes, liderados por el doctor Helmut Marko, para impedir que estuviera a gusto dentro de Red Bull, después de unas declaraciones del madrileño en las que dejó claro su deseo de acceder en la temporada que empieza en el mes de marzo en Australia, de competir en Red Bull, a fichar por Renault en el intrincado intercambio de piezas que ha acabado con el cambio de McLaren de proveedor de motores: de Honda a Renault, siendo un alivio para un gran amigo del piloto español, el bicampeón del mundo Fernando Alonso, harto de aguantar los pobres resultados con los japoneses.

Cambio de página

Para Sainz, estar en Renault, es algo completamente diferente. Es un coche mucho mejor que el Toro Rosso en todos los sentidos: chásis, aerodinámica, motor... Y el motor de la marca del rombo tiene un gran potencial, que es en gran parte por lo que el madrileño quería recalar en las filas de la escudería que le dio a Alonso sus dos Campeonatos del Mundo.

"El pase de página ya lo he hecho yéndome a un equipo como Renault", afirmó Carlos Sainz sobre el haber cambiado de equipo después de haber estado en Toro Rosso sus primeras temporadas. "Ahora hay que darlo todo no sólo en lo profesional, sino también con los resultados".

Exigencia más alta

Por otra parte, Renault no se conforma con lo que han estado haciendo hasta ahora. Para los miembros del equipo, los avances que se han realizado en el 2017 no son solo más que el preludio de lo que pueden realizar en el 2018, donde tienen puestas todas sus esperanzas, con una exigencia mayor cada vez que avanzan las temporadas.

"Me encantaría luchar por posiciones más altas. Ésa es la aspiración tanto de Renault como de mí mismo. No será fácil", expresó el madrileño. "Me encantaría verme más cerca de los tres equipos de cabeza. Creo que Renault está capacitada para hacerlo, pero de ahí a llegar hay un paso importante. El equipo crecerá, pero tiene que crecer poco a poco como lo ha estado haciendo ahora. Ya veremos dónde estamos".