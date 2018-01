Hamilton pide a la Fórmula 1 que elimine las escapatorias de asfalto

Lewis Hamilton durante la temporada 2017 | Fuente: @F1

Lewis Hamilton, piloto de Mercedes y actual vencedor del Campeonato de Fórmula 1, ha comentado que se deben de cambiar las escapatorias de algunos circuitos del calendario ya que muchas de ellas no penalizan a penas los errores de pilotaje.

El británico opina que la FIA ha hecho un gran trabajo estos últimos años, pero ha encontrado un fallo, las escapatorias. Hamilton se queja de que no se debería recortar una curva como se hace en la actualidad: “La FIA ha hecho un trabajo increíble, pero tienen que parar con las escapatorias. No deberías poder recortar una curva como vemos que se hace ahora".

Además ha añadido que cuando un piloto tiene que utilizar una escapatoria para no chocar debe perder algo más de tiempo: “Lo que me gusta de otras épocas es que obviamente no te quieres chocar, pero si te pasabas un poco perdías tiempo". E incluso el británico perdió una carrera en 2007 en la entrada de boxes en el Gran Premio de China cuando se quedó atascado en la gravilla.

El actual campeón del mundo de Fórmula 1 ha argumentado que en la actualidad puedes llegar con más tranquilidad a una curva porque no vas a tener problemas de choque debido a las grandes escapatorias. Esto es algo que al piloto británico no le gusta y cree que eso se debe de cambiar: "Ahora puedes llegar a una curva sabiendo que si te vas un 5% puedes volver sin problemas. Eso no me gusta".

Unos ejemplos de curvas que ha destacado Hamilton son las de Oulton Park y Donington: "Me encantaba Oulton Park y Donington. En Donington, Old Hairpin era una pesadilla. Tienes que utilizar toda la carga al soltar los frenos y acelerar. Luego subes la colina y la segunda curva a la derecha antes de la recta trasera; ni siquiera puedes ver la línea blanca. Hay una línea blanca y luego grava y la grava te absorbe".

Para finalizar Hamilton ha hecho un balance de las mejores curvas de este 2017, en la que ha destacado Spa, Silverstone, Suzuka y Austin: “Este año las curvas de alta velocidad han sido... ¡uf!", expresó Hamilton. Pouhon en Spa; las mejores curvas de la temporada normalmente están en Austin, la 3, 4, 5, 6 y 7. Son impresionantes. Silverstone, Copse, Maggotts y Becketts; o las eses de Suzuka. Son especiales".