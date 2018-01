Brown avisa: "Algunos equipos serán más duros que otros en 2021 y creo que todos sabemos quién"

Google Plus

Robert Fernley, Zak Brown y Jonathan Neale, Baréin 2017 / Fuente: Mark Thompson/Getty Images Europe

La Fórmula 1 es conocida también por el nombre de “El Gran Circo”. Dicho mote se debe al gran cambio de normas que se realizan regularmente dentro de la categoría. El último cambio se hizo en 2017, el anterior fue en 2014; y en 2021 se realizarán más cambios si cabe.

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, ha hablado acerca de los cambios que puede ocasionar la nueva era del 2021. "Espero, pero no lo tengo claro, que puedan negociar entre bastidores y no demasiado en público, aunque no creo que vaya a ser así porque ya lo están haciendo, y eso daña cualquier avance que hayamos creado hasta ahora, causando preocupación", comentaba en declaraciones recogidas por motorsport.com

"Cada vez que la gente piensa que va a haber un ataque al campeonato, comienzan a decir 'bueno, ¿por qué no se dan cuenta de eso y luego veremos si nos unimos’?”.

El principal miedo del americano es que dichas negociaciones puedan ser destructivas, poniendo como ejemplo la crisis que se vivió en 2009.

"Así que solo espero que no sean demasiado destructivos en el proceso de negociación".

"Al final, creo que se llegará a un acuerdo, así que no será nada más que una negociación, pero ya vimos la última vez dónde llegó, en 2009 con la amenaza de separarse y crear otro campeonato. No creo que haya ninguna posibilidad de que pase lo mismo, pero esas historias saldrán en algún momento y pueden ser destructivas, especialmente cuando no son otra cosa que una táctica de negociación", proseguía.

Brown expresó que habrá normas que no gusten a quienes dominan ahora pero explica que si algo afecta o no gusta a alguien, también afecta al resto.

"Están intentando hacer lo correcto para todos, pero con el equilibrio dentro y fuera de la pista, los que han tenido una ventaja injusta van a ver que están perdiendo algo y no van a querer que ocurra, en ese caso lo entiendo. La categoría pierde y, por lo tanto, al final ellos también pierden porque todos estamos en este barco y si el barco se hunde, no importa si estás en primera clase o en otra clase más humilde, el barco se hunde. Así que tendrán que encontrar un equilibrio entre lo que creen que es un compromiso aceptable, todos son duros negociadores. Liberty va a tomar una decisión sobre lo que creen que es mejor para el deporte, sobre lo que consideren justo y equilibrado”.

Por último, el de McLaren reconoció que Ferrari es imprescindible en la Fórmula 1 pero que no por ello debe ser galardonado y recompensado con maneras que hieran a la categoría.

"Todos reconocemos que Ferrari ha sido el mayor contribuyente a la categoría y que debe ser reconocido por ello, pero no debe ser reconocido de una manera que hiera a la propia F1“.