Salo: "Williams es la mejor opción para Sirotkin"

Stroll y Sirotkin, la pareja de moda | Foto: Wiliams F1 Team

Williams ha pasado de reforzar su equipo con Robert Kubica como acompañante de Stroll a incorporar el joven ruso Sergey Sirotkin como piloto titular, y a su vez, el polaco tendrá que ser piloto reserva del equipo británico, lo que supuso una sorpresa para todo el mundo, que daba por hecho que iba a ser el corredor, ex de BMW Sauber y Renault, el que iba a sustituir a Felipe Massa en el seno de uno de los equipos más laureados de la historia. Sin embargo, hay algunos, como Mika Salo, el director deportivo del programa de carreras del banco SMP, que piensan que alinear a dos pilotos con poca experiencia en la Fórmula 1 es una gran idea. Hay que tener en cuenta que el SMP es uno de los principales patrocinadores del ruso, por lo que no sorprenden las palabras del ex piloto de equipos como Sauber Petronas, entre otras escuderías.

Salo ve una alineación hambrienta

"El acuerdo con Williams nació rápidamente. Las negociaciones no fueron tan largas. Williams es la mejor opción para Sirotkin. Es un buen equipo, él tiene un compañero de equipo joven y ambos están hambrientos definitivamente", afirmó el ex-corredor y comisario en algunas ocasiones, como en el pasado Gran Premio de Austria.

El finlandés piensa que dos jóvenes como son Lance Stroll y Sergey Sirotkin son la mejor opción en estos momentos para la escudería Williams. Tanto el ruso como el canadiense, en opinión de Salo, pueden darle a los británicos un plus de calidad que les puede hacer dar el salto entre los equipos más potentes de la parrilla, por lo que para él, es una gran noticia.

A pesar de que se puede pensar que Sirotkin es un piloto de pago, no es así para Mika Salo, que expresó lo siguiente: "Sirotkin es un chico inteligente. Sabe mucho sobre ingeniería y tecnología y tiene una buena experiencia en coches de Fórmula 1 con Renault".

Concluyó sus declaraciones sobre lo que piensa que puede ser la temporada para ambos. "Pienso que ellos son bastante iguales, pero sólo lo descubriremos en las carreras. Definitivamente lucharán duro el uno contra el otro, lo que hará que el equipo vaya hacia delante y traiga resultados para ambos".