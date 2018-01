Zetsche, presidente de Mercedes: "Necesitamos rivales más fuertes y cambio de reglas"

Lewis Hamilton pilotando sobre el circuito de Abu Dabi | Fuente: Mercedes F1

Dieter Zetsch, presidente de Mercedes se ha descrito a él mismo a y Sergio Marchionne como el "policía bueno y malo". Esto es referido a como se comunican con la FIA.

Zetsch ha confirmado que Mercedes está muy comprometida con la Formula 1 y a los resultados de remite y ha asegurado los rivales deben ponerse las pilas para superarles.

En cuanto a las nuevas reglas de 2021 hemos visto en la reunión que se ha celebrado en Londrés disparidad de opiniones en cuantos a las dos grandes escuderías del momento, Ferrari y Mercedes. Los de Maranello han optado más por amenazar, mientras que los de Brackley han advertir de los peligros de tener que desarrollar un motor completamente nuevo.

Respecto ha esto último Zetsch ha utilizado la frase somos como el policía bueno y malo, pero que pese a las rivalidades de los equipos son grandes amigos: "Somos el policía bueno y el malo. Nos gusta vencernos en la pista como locos e intentar conseguir cada décima de segundo de ventaja, pero al mismo tiempo, pensamos lo mismo sobre la Fórmula 1 y respecto a nuestras acciones estratégicas en F1. Somos buenos amigos".

El alemán ha expuesto varias condiciones para continuar en la Formula 1: "Estamos ahí para quedarnos en la F1 pero, por supuesto, la plataforma en sí tiene que seguir teniendo significado y desarrollarse de forma positiva".

Además de esto ha añadido que hay que utilizar nuevas formas de captar aficionados: "He dicho muchas veces que el mejor resultado sería ganar el Campeonato por un punto en la última carrera. ¡Pero estando en pista en la segunda mitad de 2018, me hizo no estar seguro de pronunciar esta afirmación! Para ser claro, queremos tener éxito y que la plataforma también lo tenga, que uno domine no ayuda".

Para finalizar, Dieter Zetsch ha destacado que se tiene que hacer un uso de la parte digital, principalmente para enganchar a nuevos fans: "Pienso que se puede hacer más uso de la parte digital, debería haber más oportunidades de enganchar a los fans, por ejemplo, podrías estar en tu salón y probar a ser un equipo desde tu pantalla e intentar vencer a los otros de manera virtual".