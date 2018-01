Un repaso a la trayectoria de Jenson Button

Jenson Button. Fuente: formula1.com

Un 19 de Enero, como el de hoy, pero en 1980, hace ya 38 años, nació Jenson Button, campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009, ¿quien no recuerda aquel extraño mundial?

Pues sí, aunque no lo parezca, aquel chico, que con 20 años debutó en Albert Park con Williams, hace hoy 38 años; Y para darle las gracias por los grandes años de carreras que ha brindado, vamos a repasar su trayectoria.

Como se ha mencionado, Jenson, debutó en la temporada 2000, sí, en la temporada donde empezó la famosa y aplastante hegemonía de Michael Schumacher y su Ferrari. Anteriormente, había participado varios años en competiciones de Karting, y dos años antes de debutar en Fórmula 1, había estado compitiendo en Fórmulas inferiores. Vale decir, que en 1991, participó en uno de sus primeras competiciones completas en Karting, bien, de las 34 pruebas que había en esa competición, el ganó las 34, haciéndose, obviamente, con el título.

Pero, volvamos a sus inicios en materia Fórmula 1. En su primera temporada, puntuó en seis Grandes Premios, firmando numerosas buenas actuaciones, que le llevaron, a ser octavo en la clasificación de pilotos de aquella temporada, con doce puntos.

Jenson Button, BMW - Williams. Fuente: flickr.com

Las dos siguientes temporadas, las disputó con Benetton y Renault, respectivamente; no deja de ser curioso, que un ‘rookie’ como él por aquel entonces llevara tres temporadas en Fórmula 1, y cada una con un equipo diferente. En estas dos temporadas, tampoco dejó entre ver grandes resultados, por lo que pasó a ser ‘acusado’ de chico Playboy, o de estar donde estaba por su imagen.

De 2003 a 2005, se subió al tren del equipo BAR. En aquellos años, ya estaban entrando en materia, los Fernando Alonso (con Renault), Kimi Räikkönen (con McLaren), que sin duda, años más tarde, a partir de entonces, serían imprescindibles en la máxima categoría del automovilismo.

Su temporada de debut con dicho equipo, no fue ninguna maravilla, en cambio, en 2004, se marcó una gran temporada, que le llevó a obtener 85 puntos, y quedar en el podio (3ero) de la clasificación general de pilotos. La siguiente temporada, dejo entrever, de nuevo, que por el momento Button era un piloto irregular. Volvió a posicionar noveno en la clasificación general, como en el 2003, haciendo olvidar al Button de 2004.

En 2006, y hasta 2008, siguió en Honda, pero sin el apoyo y patrocinio en el equipo de BAR. Y con esto, llegó la primera victoria del británico en Fórmula 1, que como la de Fernando Alonso, fue en el Gran Premio de Hungría, solo que la del español llegó en 2003 y la de Button, en 2006. Con esta victoria, se produjo cierta mejora en Button, y escaló tres posiciones más en la clasificación respecto a la temporada anterior, clasificando sexto. 2007 y 2008 fueron un completo desastre para él, posicionando decimoquinto y decimoctavo, respectivamente. Estos resultados, hicieron que Button se planteará, por fin desde 2003, un cambio de aires, cambio, que fue clave en su carrera.

Jenson Button, Honda. Fuente: f1fanatic.co.uk

En 2009, fichó por Brawn GP, sí, posiblemente, estamos hablando, del equipo más efectivo de la historia, que compitiendo solo un año en Fórmula 1, consiguió el campeonato de constructores y por supuesto, el de pilotos con Jenson Button al mando de las operaciones, escudado por un veterano Rubens Barrichello. Si bien es cierto, como antes hemos visto, fue una temporada muy extraña, el famoso difusor del equipo revelación jugo un papel clave, que cuando a mitad de temporada, igualaron los demás equipos, ya era demasiado tarde para remontar a Brawn y a Button.

Bien, partiendo de esta temporada, la vida de Jenson Button cambió de manera radical, en dos temporadas, pasó de quedar decimoctavo con Honda, a quedar primero el año siguiente con Brawn, y a pelear por el mundial hasta el final en 2010, con McLaren. Posiblemente, uno de los mejores mundiales de la historia, este de 2010, con hasta seis coches peleando por el título mundial, que como todos sabemos se llevó Sebastian Vettel en Abu Dabi, última prueba de aquel campeonato.

Jenson Button, Brawn GP. Fuente: f1fanatic.co.uk

Y sí, desde aquel 2010, de una manera u otra, Button no se ha movido de McLaren, teniendo mejores y peores temporadas. También era difícil hacer frente a los Red Bull de 2010 a 2014, y a los Mercedes de 2014 hasta ahora. La temporada 2012, aunque no hasta el final, sí que fue parecida a la de 2010, con los dos Red Bull, los dos McLaren, Alonso con el Ferrari y Räikkönen con Lotus. Aunque, como todos sabemos, no hace falta contar sus dos últimas temporadas en McLaren (-Honda), ya que cargadas de fallos del monoplaza, es casi, como si no las hubiera disputado.

Y más vale decir, que no lo ha tenido fácil en el equipo de Woking, de 2010 a 2012, tuvo de compañero a Lewis Hamilton, en 2013 y 2014, a dos chicos agresivos y hambrientos como ‘Checo’ Pérez y Kevin Magnussen, respectivamente. Y finalmente, en 2015 y 2016, a Fernando Alonso, que a pesar de no ser competitivos ninguno de los dos, como siempre se dice: “tu primer rival y objetivo es tu compañero de equipo”.

Hasta aquí llega, por el momento, la trayectoria de Jenson Button en su 38 aniversario, esperemos que el año que viene lo podamos celebrar con el británico confirmado para participar en alguna otra competición, aunque no sea Fórmula 1. Por el momento, la semana pasada se le confirmó para correr con Kunimitsu en Super GT gracias a Honda.