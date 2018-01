El chasis de los F1 se modificará en 2019 para favorecer a la publicidad

Google Plus

La semana pasada tuvo lugar una de las famosas reuniones del Grupo de Estrategia. En estos encuentros los equipos y el organismo regulador de la máxima categoría deciden el futuro del deporte. En esta ocasión, entre otras cosas, acordaron que en 2019 se introduzcan algunos cambios en el chasis con el objetivo de aumentar el espacio para patrocinadores.

La idea de poder ampliar el espacio en el casco del monoplaza para dar más cabida a posibles anunciantes la presentaron 5 equipos y se aceptaron dos medidas que se prevé que se implanten tan rápido como en 2019. El dinero de los patrocinadores es vital para cualquier equipo de la parrilla por eso los equipos han aceptado modificar el chasis.

El Grupo de Estrategia ha acordado implantar las modificaciones de dos maneras distintas. Para empezar, se ampliará el espacio en la zona donde se sitúan las piernas de los pilotos, que es una de las partes más codiciadas por los patrocinadores. Para lograr este espacio, los bargeboards deberán ser más bajos para dar mayor visibilidad al chasis en esa zona.

La segunda modificación se hará en una parte que ya es importante para el patrocinio, los endplates del alerón trasero. Esa es una parte de los monoplazas en la que ya se suele focalizar toda la publicidad, pero a partir de 2019 todavía lo hará más, ya que los endplates deberán ser planos, es decir, sin huecos que puedan afectar al espacio.

Otro cambio que se valoró, pero finalmente no se aceptó fue simplificar los apéndices del alerón delantero, pero está idea se ha descartado ya que afectaría mucho a la aerodinámica de los coches y el motivo del cambio no era lo suficientemente importante. Un equipo también intento que la aleta de tiburón volviera en 2019, pero la idea no siguió adelante.